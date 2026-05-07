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Opinión y Actualidad

El Titanic libertario, rumbo a la colisión en las aguas de las crisis

Por Claudio Gustavo Rojas para Diario Panorama.

Hoy 04:30

Está a las claras que la cotidianidad es el pulso social más claro de estos tiempos para inferir que se hunde un modelo que no tiene marcha atrás.

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Todavía queda alguno que otro trasnochado que resiste a esta dura realidad, pero se suman los arrepentidos de haberlos elegido, el enojo, el “que se vayan todos”, el plan en dólares y un sueño frustrado llegó a su fin.

El desguace sistemático del sistema de salud, el desempleo y la pobreza son los indicadores de que al sol ya no se lo puede tapar con un dedo.

La situación social es crítica y, horizontalmente, atraviesa a todos los sectores: comercios que cierran, deudas en alza y una sociedad fragmentada, donde la ruptura de los vínculos y los valores de la convivencia están en jaque permanente.

Claudio Gustavo Rojas Claudio Gustavo Rojas

Es aquí donde surge la necesidad de que las instituciones insertas en los territorios estén a la altura de los emergentes de la población que los circunda. Ante el corrimiento inminente del Estado, las demandas y las necesidades se verán incrementadas y, en algún punto, colapsadas.

Debemos discernir cómo seguir, qué país quedará para las generaciones venideras, cuál es el presente de nuestros jóvenes y el futuro de nuestras infancias.

El desafío no es esperar a que se rompa todo; el desafío es reconstruir la democracia, dar lugar al debate constructivo de ideas que den como resultado hechos visibles a las realidades del hoy.

No va más el discurso armado, vacío y retrógrado.

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