El Titanic libertario, rumbo a la colisión en las aguas de las crisis

Está a las claras que la cotidianidad es el pulso social más claro de estos tiempos para inferir que se hunde un modelo que no tiene marcha atrás.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Todavía queda alguno que otro trasnochado que resiste a esta dura realidad, pero se suman los arrepentidos de haberlos elegido, el enojo, el “que se vayan todos”, el plan en dólares y un sueño frustrado llegó a su fin.

El desguace sistemático del sistema de salud, el desempleo y la pobreza son los indicadores de que al sol ya no se lo puede tapar con un dedo.

La situación social es crítica y, horizontalmente, atraviesa a todos los sectores: comercios que cierran, deudas en alza y una sociedad fragmentada, donde la ruptura de los vínculos y los valores de la convivencia están en jaque permanente.

Claudio Gustavo Rojas

Es aquí donde surge la necesidad de que las instituciones insertas en los territorios estén a la altura de los emergentes de la población que los circunda. Ante el corrimiento inminente del Estado, las demandas y las necesidades se verán incrementadas y, en algún punto, colapsadas.

Debemos discernir cómo seguir, qué país quedará para las generaciones venideras, cuál es el presente de nuestros jóvenes y el futuro de nuestras infancias.

El desafío no es esperar a que se rompa todo; el desafío es reconstruir la democracia, dar lugar al debate constructivo de ideas que den como resultado hechos visibles a las realidades del hoy.

No va más el discurso armado, vacío y retrógrado.