Detenido ladrón armado tras robo de accesorios de moto en Jujuy

Un ladrón armado fue arrestado tras robar espejos retrovisores de una moto frente al Casino Alvear en Jujuy, donde contaba con medidas judiciales vigentes.

Hoy 02:29

En un reciente hecho delictivo ocurrido en el casco céntrico de Jujuy, las cámaras de seguridad del sistema 911 capturaron a un sujeto manipulando un motovehículo estacionado frente al Casino Alvear.

Las imágenes en vivo mostraron al sospechoso mientras sustraía los espejos retrovisores, lo que activó de inmediato el protocolo de persecución por parte de las fuerzas de seguridad.

Con datos precisos sobre su vestimenta, los binomios del Grupo Dinámico de Prevención del Delito iniciaron un rastrillaje efectivo en la zona, logrando interceptar al delincuente en las cercanías del Paseo de los Artesanos.

Al percatarse de la presencia policial, el individuo mostró una actitud agresiva e intentó resistirse a la autoridad, lo que complicó aún más su situación.

Tras ser reducido, los agentes encontraron en su poder no solo los objetos robados, sino también un arma blanca que presuntamente había utilizado en otros delitos.

El sujeto fue trasladado a una dependencia policial, donde el sistema CIAC confirmó que existían medidas judiciales vigentes en su contra, lo cual agrava su situación procesal.

Los accesorios sustraídos fueron recuperados y devueltos a su legítimo propietario, destacando la eficacia del operativo llevado a cabo por las autoridades.