Clima en Añatuya: fin de semana soleado a la vista para hoy Viernes 8 de mayo de 2026

Hoy, los añatuyenses disfrutarán de un día soleado con temperaturas agradables. El fin de semana también promete buen clima.
El clima en Añatuya, Santiago del Estero, se presenta soleado en este día, con una temperatura actual de 8.3 °C y una sensación térmica de 7.1 °C. La humedad se mantiene en un 68%, lo que brinda un ambiente fresco a los añatuyenses que salen a realizar sus actividades diarias.
Con un viento proveniente del suroeste a 7.9 km/h, hoy es un día ideal para disfrutar al aire libre. Se espera que la temperatura máxima alcance los 17.5 °C durante la tarde, proporcionando un clima acogedor para quienes planeen actividades al exterior.
El pronóstico para mañana, sábado 9 de mayo, indica un cielo parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 7.8 °C de mínima y los 16.3 °C de máxima. A pesar de la nubosidad, los añatuyenses podrán disfrutar de un día agradable.
El domingo 10 de mayo se prevé un regreso al sol radiante, con temperaturas que variarán desde 5.1 °C hasta 18 °C. Este clima soleado permitirá que las familias se reúnan en parques y espacios abiertos, disfrutando del buen tiempo.
En resumen, hoy, los añatuyenses pueden esperar un día soleado con una mínima de 8.3 °C y una máxima de 17.5 °C. Para el fin de semana, el clima también será favorable, con temperaturas que rondarán entre los 5.1 °C y 18 °C, lo que sugiere que será un buen momento para disfrutar del aire libre.