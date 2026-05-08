Clima en Añatuya: fin de semana soleado a la vista para hoy Viernes 8 de mayo de 2026

Hoy, los añatuyenses disfrutarán de un día soleado con temperaturas agradables. El fin de semana también promete buen clima.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya, Santiago del Estero, se presenta soleado en este día, con una temperatura actual de 8.3 °C y una sensación térmica de 7.1 °C. La humedad se mantiene en un 68%, lo que brinda un ambiente fresco a los añatuyenses que salen a realizar sus actividades diarias.

Con un viento proveniente del suroeste a 7.9 km/h, hoy es un día ideal para disfrutar al aire libre. Se espera que la temperatura máxima alcance los 17.5 °C durante la tarde, proporcionando un clima acogedor para quienes planeen actividades al exterior.

El pronóstico para mañana, sábado 9 de mayo, indica un cielo parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 7.8 °C de mínima y los 16.3 °C de máxima. A pesar de la nubosidad, los añatuyenses podrán disfrutar de un día agradable.

El domingo 10 de mayo se prevé un regreso al sol radiante, con temperaturas que variarán desde 5.1 °C hasta 18 °C. Este clima soleado permitirá que las familias se reúnan en parques y espacios abiertos, disfrutando del buen tiempo.

En resumen, hoy, los añatuyenses pueden esperar un día soleado con una mínima de 8.3 °C y una máxima de 17.5 °C. Para el fin de semana, el clima también será favorable, con temperaturas que rondarán entre los 5.1 °C y 18 °C, lo que sugiere que será un buen momento para disfrutar del aire libre.