Buscan desesperadamente a “Camilo”, un caniche perdido en el barrio Siglo XX

El perrito desapareció el domingo 17 de mayo en inmediaciones de las Cuatro Plazas. Su familia pide ayuda para poder encontrarlo.

19/05/2026

Una familia santiagueña se encuentra desesperada buscando a “Camilo”, un perro de raza caniche que se perdió durante la jornada del domingo 17 de mayo en inmediaciones de las Cuatro Plazas, en el barrio Siglo 20 de la ciudad Capital.

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Según informaron sus dueños, el animal tiene 4 años y desde el momento de su desaparición no lograron obtener datos sobre su paradero.

La familia pidió colaboración a la comunidad y remarcó que cualquier información puede ser de gran ayuda para encontrarlo. “Si lo ves, lo tienes o cualquier dato sirve”, expresaron.

Quienes puedan aportar información sobre Camilo pueden comunicarse al número 3855771203.