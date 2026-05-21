La Banda se asolea en un día fresco: clima primaveral para hoy Jueves 21 de mayo de 2026

Los bandeños podrán disfrutar de un día soleado con temperaturas agradables. El pronóstico muestra un clima estable para los próximos días.
La Banda se despierta hoy bajo un cielo soleado, con una temperatura actual de 5.1 °C que se siente ligeramente más fría, alcanzando los 4.1 °C. Con una humedad del 93% y un viento suave de 5.4 km/h del este-sureste, el clima promete ser perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.
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El pronóstico para hoy indica que la temperatura mínima será de 7.2 °C y la máxima alcanzará los 18.4 °C. Esto significa que los bandeños podrán disfrutar de un día cálido y agradable, ideal para salir a pasear por la ciudad o disfrutar de un almuerzo al aire libre.
Para mañana, la situación se mantendrá bastante parecida, aunque se espera parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7.1 °C y una máxima de 18.1 °C, lo que sigue siendo un clima bastante templado para la época del año.
El sábado, los bandeños podrán disfrutar de otro día soleado, con temperaturas que van desde los 7.1 °C hasta los 18.5 °C. La continuidad de estos días soleados es una invitación a salir y aprovechar la belleza natural de La Banda.
En resumen, el clima en La Banda para hoy, Jueves 21 de mayo de 2026, se presenta como ideal, con un día soleado y temperaturas que oscilan entre los 7.2 °C y 18.4 °C. Los próximos días seguirán con condiciones similares, ofreciendo a los bandeños la oportunidad de disfrutar del buen tiempo.