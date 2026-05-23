Mitre afronta una visita de riesgo ante Colón con el objetivo de extender su buen momento

El Aurinegro enfrenta al Sabalero buscando seguir sumando en la Primera Nacional.

Hoy 00:16

Mitre afrontará este domingo una exigente visita a Colón de Santa Fe, desde las 18, en el estadio Brigadier General Estanislao López, por la fecha 15 de la Zona A de la Primera Nacional.

El Aurinegro llega motivado después de golear 4-0 a San Miguel como local y buscará extender el buen momento futbolístico que atraviesa bajo la conducción de Mazón.

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El conjunto santiagueño viene mostrando una clara mejoría en las últimas fechas. Sumó 8 de los últimos 12 puntos, producto de dos victorias y dos empates, una racha que le permitió acomodarse en la tabla de posiciones.

Actualmente, Mitre ocupa el 9° lugar de la Zona A con 16 unidades y tendrá por delante una prueba importante frente a uno de los equipos fuertes de la categoría.

Para este compromiso, el Aurinegro no podrá contar con Claudio Salto, quien sufrió un desgarro en el pectoral derecho y continuará fuera de las canchas por al menos diez días más.

El delantero ya había estado ausente en el último partido ante San Miguel y, tras los estudios realizados en las últimas horas, se confirmó la lesión muscular que también lo dejará descartado para el duelo frente al Sabalero.

Colón, por su parte, llega como un rival de cuidado. El equipo santafesino viene de empatar como visitante ante Estudiantes de Caseros y se ubica en el tercer puesto de la Zona A, por lo que será una medida importante para el conjunto santiagueño.

El árbitro principal del encuentro será Álvaro Carranza, acompañado por Miguel Savorani y Gonzalo Roldán como asistentes. El cuarto árbitro será Franco Rioja.

Datos del partido

Día: domingo

Hora: 18

Partido: Colón vs. Mitre

Estadio: Brigadier General Estanislao López

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistentes: Miguel Savorani y Gonzalo Roldán

Cuarto árbitro: Franco Rioja