El motivo por el que Jimena Barón pasó su cumpleaños lejos de su hijo

La artista celebró en Suecia y contó en sus redes sociales las razones detrás de su decisión.

Hoy 10:09

Jimena Barón decidió festejar su cumpleaños lejos de Buenos Aires y sorprendió a sus seguidores al contar el motivo detrás de este viaje tan especial.

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A través de una historia que publicó en su cuenta de Instagram, la artista explicó por qué eligió pasar esta fecha en Suecia, lejos de su hijo Momo y del resto de su familia.

Con una foto repleta de flores rosas de fondo, la cantante escribió un extenso y divertido mensaje en el que detalló que viajó para reencontrarse con una de sus amigas más cercanas.

Cabe recordar que la artista emprendió su viaje junto a Matías Palleiro y su bebé Arturo, con quienes compartió varios días en Alemania. Ahora se encuentra en Suecia para juntarse con una de sus amigas más queridas.

“Para los que no saben, me vine a pasar mi cumpleaños a Suecia porque acá vive la for... de mi mejor amiga que es correntina pero tuvo que casarse con un sueco”, lanzó fiel a su estilo descontracturado y sin filtros.

Además, Jimena contó que hizo todo lo posible para convencer a su amiga de que el festejo estuviera a la altura de las circunstancias. “Le metí toda la presión existente diciéndole que en vez de estar con mi familia estaba pasando mi cumple acá con ella, así que se supone que el día será genial”, escribió.

Sin embargo, también admitió que la sensibilidad le jugó una mala pasada por estar lejos de Momo en una fecha tan importante. “Por ahora lloré arrepentida porque más vieja es una, más sensible se pone”, expresó la actriz.

Fiel a su personalidad espontánea, Jimena cerró la reflexión con una referencia a su signo zodiacal y aseguró que su humor podía cambiar rápidamente.

“Igual recuerden que soy de Géminis, o sea que para cuando se suba la historia ya habré cambiado de opinión y de estado emocional. (Pero sí seré divertida che)”, concluyó Barón.