La categoría adultos del certamen de canto “Dame Pista” mostró grandes talentos bandeños 

El intendente Roger Nediani acompañó el encuentro cultural que busca promover espacios de integración y expresión artística para vecinos de diferentes edades.

Hoy 14:22

El intendente, Ing. Roger Elías Nediani, participó de la segunda jornada del certamen de canto “Dame Pista”, desarrollada en las instalaciones del Cine Teatro Municipal Renzi, donde se presentaron los participantes de la categoría adultos.

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La actividad, organizada por la Dirección de Deportes y Recreación dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de La Banda, tuvo lugar el miércoles por la tarde en la sala de proyecciones “Juan Jiménez García” y contó con una importante concurrencia de público.

Durante el encuentro, los participantes demostraron su talento sobre el escenario interpretando canciones de diferentes géneros en una propuesta que busca promover espacios culturales, recreativos y de integración para los vecinos de diferentes edades.

En esta ocasión, el jurado encargado de evaluar a los participantes estuvo integrado por la profesora Beatriz Torres, la cantante Luciana Gutiérrez y el profesor Guillermo Amín.

Cabe destacar, que en esta segunda jornada también estuvieron presentes autoridades del Departamento Ejecutivo y del Concejo Deliberante, que acompañaron tanto a los concursantes como al público presente.

Por su parte, el director de Deportes, profesor Hugo Rojas, destacó lo siguiente sobre este segundo encuentro: “Realmente estamos conformes en cómo se está desarrollando el certamen de canto porque ha tenido un eco muy positivo en la comunidad.

Queríamos que no pasen desapercibidos los cantantes que tenemos en la ciudad de La Banda y creo que lo logramos porque hubo mucha gente acompañando a los participantes y también hubo mucha gente viendo las actuaciones de los participantes a través de las redes sociales.

Quiero agradecer una vez más la presencia del intendente Ing. Roger Nediani y las autoridades municipales que hoy nos acompañaron. Y también agradecer al director del Cine Teatro Municipal Renzi por recibirnos con las mejores condiciones, es decir, con una excelente iluminación y sonido”.

Finalmente, el director del Cine Teatro Municipal Renzi, Ricardo Aranda, señaló: “Para nosotros es muy emocionante ver el apoyo de la gente, porque el cine mismo, el escenario, tiene un glamour, y nos alegra ver a personas de diferentes edades participar en este certamen.

Personas que disfrutan cantar y mostrarse tal como son. Entonces a nosotros nos pone muy contentos ser el lugar donde se está haciendo este evento.

Agradecemos también al profesor Hugo Rojas y al intendente Roger Nediani por pensar en nosotros, por pensar en esta histórica sala de protecciones y de actuaciones artísticas.

Creo que esto es ganar porque como decía una participante, participar ya es algo conmovedor para ellos, entonces nosotros estamos muy felices por eso”.

Participantes categoría adultos: Adrián Astudillo, 57 años del barrio Central Argentino; “Maika” Ramírez, 56 años del barrio Besares; Rosa Panzerini, 48 años del barrio Matadero Viejo; Domingo Grela, 55 años del barrio Besares; Raquel Ruíz, 56 años del barrio Villa Juana; Edgardo Tévez, 60 años del barrio Los Lagos; Eduardo Omar Achaval, 52 años del barrio Villa Rosita; Adriana Casares, 56 años del barrio Menéndez; Sandra Elizabeth Ledesma, 54 años del barrio San Martín; Carlos Alberto Jiménez, 66 años del barrio Juan Felipe Ibarra; y Victoria Estefanía Ábalos, 28 años del barrio San Fernando.