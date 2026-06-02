Estudiantes de la Escuela Técnica N° 12 conocieron de cerca la obra del nuevo Tinglado Multiuso de Fernández

Alumnos de 6° año realizaron una visita educativa al proyecto que se construye en el playón del Ferrocarril. La actividad permitió vincular la formación técnica con una experiencia práctica en territorio.

Hoy 18:26

La ciudad de Fernández inició la semana con una propuesta que combinó educación, formación técnica y conocimiento del desarrollo urbano local. Alumnos de 6° Año de la Escuela Técnica N° 12 realizaron una visita a la obra del nuevo Tinglado Multiuso, que se construye en el playón del Ferrocarril, en las inmediaciones del Paseo Capital del Agro.

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La actividad se llevó adelante en el marco de la materia Gerenciamiento de Obras, brindando a los estudiantes la posibilidad de complementar los contenidos teóricos con una experiencia práctica vinculada a una obra de gran relevancia para la comunidad.

Durante el recorrido, los jóvenes pudieron observar las distintas etapas de ejecución del proyecto, conocer detalles sobre los procesos constructivos y analizar aspectos relacionados con la planificación y gestión de una infraestructura de gran escala.

La visita contó con la participación de la intendente Yanina Iturre, acompañada por el secretario de Obras Públicas, Andrés Castillo, y la directora de Educación, Lorena Aranda. Las autoridades dialogaron con los estudiantes y docentes, brindando explicaciones sobre las características técnicas de la obra y los objetivos que persigue el proyecto.

En ese contexto, destacaron la importancia de generar espacios que permitan a los futuros técnicos adquirir experiencias concretas y fortalecer su formación profesional mediante el contacto directo con obras en ejecución.

Asimismo, remarcaron el impacto que tendrá el nuevo Tinglado Multiuso una vez concluido, ya que se convertirá en un espacio destinado a actividades sociales, culturales, recreativas y comunitarias para los vecinos de Fernández.

Desde el Ejecutivo municipal valoraron el interés y la participación de los estudiantes, al tiempo que reafirmaron el compromiso de continuar impulsando acciones conjuntas con las instituciones educativas para fortalecer la capacitación y el desarrollo profesional de los jóvenes de la ciudad.