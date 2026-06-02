El Instituto San Martín de Porres cumple 75 años y lo festeja con actividades abiertas a la comunidad

La institución conmemorará su aniversario con actividades académicas, una misa, un acto protocolar y una gran muestra abierta al público en Plaza Libertad. Actualmente cuenta con más de 600 alumnos y una amplia red de convenios para prácticas profesionales.

Hoy 19:05

El Instituto San Martín de Porres se prepara para celebrar sus 75 años de vida institucional, un hito que encuentra a la comunidad educativa atravesada por la emoción, el orgullo y el compromiso de continuar una trayectoria que dejó una profunda huella en la formación de profesionales de la salud y del trabajo social en Santiago del Estero.

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"Estamos viviendo una mezcla de emociones. Hay mucha alegría y orgullo por tantos años de trayectoria formando profesionales, especialmente en las áreas de salud y trabajo social", expresó la directora académica, Melisa Jerez, al referirse a las celebraciones previstas para este nuevo aniversario.

La institución, que cuenta con una destacada inserción de sus egresados en el sistema sanitario provincial y nacional, desarrollará durante junio una serie de actividades conmemorativas, aunque los actos centrales tendrán lugar entre el 8 y el 12 de junio.

La agenda incluirá talleres académicos destinados a docentes y estudiantes los días 8, 10 y 11 de junio. En tanto, el martes 9, fecha del aniversario, se celebrará una misa a las 17 en la Iglesia Santo Domingo, presidida por el Gran Canciller del instituto, el prior provincial Juan José Baldini, quien llegará especialmente desde Chile para participar de los festejos.

Posteriormente, a las 19, se realizará el acto protocolar en el Paraninfo de la UNSE, con la participación de autoridades académicas, representantes de instituciones de salud, funcionarios provinciales y miembros de la comunidad educativa.

Una muestra abierta a toda la comunidad

Las actividades culminarán el viernes 12 con una gran muestra en Plaza Libertad, donde estudiantes y docentes expondrán el trabajo que realizan en cada una de las carreras.

Entre las propuestas previstas se destacan jornadas de mamografías junto a la Fundación Mujer, campañas de hemodonación organizadas por la carrera de Hemoterapia, muestras y testeos a cargo de Laboratorio, actividades de Instrumentación Quirúrgica y diversas iniciativas de difusión y promoción de la salud.

Además, la carrera de Trabajo Social tendrá una participación especial mediante un espacio de streaming y un stand denominado "Raíces que sostienen: historia y presente del Trabajo Social en el Instituto San Martín de Porres".

"Trabajo Social es, de alguna manera, la carrera fundadora de este instituto. Fuimos la primera Escuela de Servicio Social creada en 1951 y también la primera del noroeste argentino", destacó la docente Cintia Jaime.

La propuesta incluirá juegos, dinámicas participativas y actividades pensadas para acercar a la comunidad la historia y el presente de una carrera que acompañó el crecimiento de la institución desde sus orígenes.

Formación con prácticas desde el primer día

Uno de los rasgos distintivos del Instituto San Martín de Porres es su fuerte vinculación con organismos públicos, instituciones de salud y organizaciones sociales, donde los estudiantes realizan prácticas profesionales desde el inicio de sus estudios.

"Tenemos más de 600 alumnos y todos realizan prácticas preprofesionales. Desde el primer día combinan la formación teórica con experiencias concretas en instituciones", explicó el secretario del instituto, Ricardo Salto.

Gracias a una extensa red de convenios, los estudiantes desarrollan actividades en hospitales, UPAs, organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. En el caso de Trabajo Social, existen acuerdos con instituciones como el Hogar de Cristo San Vicente, el Oratorio Don Bosco, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la Fundación Haciendo Camino y el Colegio Absalón Rojas, entre otras.

Para las autoridades, estos 75 años representan mucho más que una cifra. Son el reflejo de una historia construida a partir de la formación de generaciones de profesionales que hoy se desempeñan en distintos ámbitos de la provincia y del país.

"Para nosotros los estudiantes no son un número más. Conocemos sus trayectorias y realizamos un acompañamiento integral durante todo el proceso formativo. Esa es una de las características que nos distinguen como institución", sostuvo Jaime.

Desde el Instituto invitaron a toda la comunidad a participar de las actividades programadas y, especialmente, de la jornada del viernes en Plaza Libertad, donde también se brindará información para quienes estén interesados en iniciar o continuar estudios superiores en la institución.