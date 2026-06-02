“Quiero recuperar a mis hijos”: el pedido de la mujer condenada por prostituir a su hija

En una entrevista exclusiva con Noticiero 7, Ramona Torres pidió perdón por los hechos que derivaron en su condena, aseguró que actuó bajo amenazas y expresó el profundo dolor que siente por estar alejada de sus hijos menores.

Hoy 22:37

Con la voz quebrada y entre lágrimas, Ramona Torres habló por primera vez tras ser condenada a seis años de prisión por haber entregado a su hija menor a un hombre. En una entrevista exclusiva con Noticiero 7, la mujer pidió perdón públicamente, aseguró estar arrepentida y sostuvo que durante años actuó bajo amenazas.

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Desde su vivienda de Fernández, donde cumple prisión domiciliaria, Ramona Torres afirmó que fue obligada por Belizando Ponce a entregar a su hija. “Pido perdón a mis hijos. Me he hecho culpable de mi hija porque Belizando Ponce me obligaba a entregar a mi hija. Me amenazaba mucho. Me arrepiento de eso. No lo quería hacer”, expresó.

La mujer aseguró que el dolor más grande que enfrenta actualmente es la separación de sus hijos menores, quienes permanecen bajo resguardo estatal. “Hace un año y seis meses que no los veo. Me dijeron que pronto los iba a ver, pero nunca los he visto”, manifestó visiblemente afectada.

En otro tramo de la entrevista, hizo referencia a la hija más pequeña de la familia y al tiempo que lleva alejada de ella. “La bebé cumple tres años. No sé si me va a decir mamá”, señaló, antes de quebrarse nuevamente.

Consultada sobre qué es lo que más desea en este momento, Ramona Torres fue contundente: “Quiero recuperar a mis hijos”. Luego agregó que imagina constantemente el reencuentro con ellos. “La verdad quiero volverlos a ver, abrazarlos y tener el calor de ellos”, sostuvo.

La mujer también describió las secuelas emocionales que atraviesa desde la separación. “No quiero comer. A veces me despierto y me parece escuchar que la bebé me dice mamá, pero me encuentro sola en casa”, relató.

Por su parte, la abogada Stefany Budán explicó que uno de los aspectos valorados durante el proceso judicial fue el reconocimiento de responsabilidad por parte de su defendida. “Está muy arrepentida y eso es algo que siempre buscamos cuando trabajamos con personas que cometieron delitos. Muchas veces se confunde defensa con impunidad, y no es así”, señaló.

La letrada indicó además que, tras conversaciones con la Fiscalía, se alcanzó un juicio abreviado que derivó en una condena de seis años de prisión, manteniendo el beneficio del arresto domiciliario bajo estrictas condiciones. Entre ellas, destacó que Ramona Torres no puede abandonar su domicilio ni mantener contacto con la hija que fue víctima de los hechos investigados.

Finalmente, Stefany Budán reveló que la defensa inició una acción de amparo con el objetivo de evitar que los otros hijos menores continúen institucionalizados. Según explicó, Rocío Magalí Torres, hermana mayor de los niños y de 30 años de edad, manifestó su intención de asumir el cuidado de sus hermanos para que puedan permanecer dentro del ámbito familiar.

Las declaraciones fueron realizadas en exclusiva para Noticiero 7, donde Ramona Torres insistió en su arrepentimiento por lo ocurrido y reiteró que su mayor anhelo es volver a reencontrarse con sus hijos.