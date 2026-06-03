Trump reveló avances con Irán: “Ya acordaron que no tendrán un arma nuclear”

El presidente de Estados Unidos aseguró que Teherán aceptó una de las principales condiciones planteadas por Washington y dejó abierta la posibilidad de reunirse con el líder supremo iraní si avanzan las negociaciones.

Hoy 10:33

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán aceptó no desarrollar armas nucleares y afirmó que las conversaciones entre ambos países avanzan en medio de los intentos por alcanzar una solución al conflicto que mantiene en tensión a Medio Oriente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista emitida en el programa Pod Force One, donde el mandatario sostuvo que el compromiso fue transmitido en el marco de recientes contactos diplomáticos entre Washington y Teherán.

“Ya acordaron que no tendrán un arma nuclear”, afirmó Trump al referirse a las negociaciones con el gobierno iraní.

El presidente estadounidense señaló que impedir que Irán acceda a armamento nuclear sigue siendo una prioridad para su administración y aseguró que esa condición fue clave para el avance de las conversaciones.

“Independientemente de lo bien que nos esté yendo, no podemos permitir que tengan un arma nuclear”, remarcó.

Durante la entrevista también fue consultado sobre la posibilidad de mantener un encuentro con el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, y no descartó esa alternativa.

“Me gustaría conocerlo. Probablemente nos reuniremos en algún momento, dependiendo de cómo se desarrollen las cosas”, respondió.

Trump sostuvo además que Khamenei continúa teniendo un rol central en la toma de decisiones dentro de Irán y aseguró que sigue involucrado en las negociaciones.

“Está involucrado, absolutamente. Creo que le tienen mucho respeto”, afirmó.

El mandatario explicó que actualmente enfrenta una decisión clave respecto de la relación con Teherán: avanzar hacia un acuerdo o considerar una alternativa militar.

“Ahora tengo que tomar una decisión: ¿firmamos un acuerdo o lo hacemos de la otra manera? Y no es una manera agradable”, señaló.

No obstante, dejó en claro que su intención es alcanzar una salida negociada al conflicto. “Prefiero resolverlo de manera amable, desde un punto de vista humanitario”, sostuvo.

Trump también defendió las recientes acciones militares de Estados Unidos y aseguró que no estuvieron motivadas por razones electorales, sino por la necesidad de evitar que Irán avance en el desarrollo de armas nucleares.

Las declaraciones llegan en un contexto de alta tensión regional, con acusaciones cruzadas entre Estados Unidos e Irán por presuntas violaciones al alto el fuego y negociaciones que continúan abiertas en busca de una solución definitiva al conflicto.