Milei respaldó el retiro del pliego de la jueza Michelli y defendió la facultad presidencial para hacerlo

El Presidente se pronunció por primera vez sobre la polémica decisión del Gobierno y compartió en redes sociales la opinión de un exjuez federal que sostuvo que ningún candidato tiene un derecho adquirido antes de su designación formal.

Hoy 18:05

El presidente Javier Milei se refirió por primera vez de manera pública a la decisión del Gobierno nacional de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli, una medida que generó repercusiones en el ámbito político y judicial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario compartió una publicación que respalda la potestad del Poder Ejecutivo para retirar la postulación de un magistrado antes de que su designación sea aprobada por el Senado.

El mensaje difundido por Milei pertenece a Ricardo Manuel Rojas, quien argumentó que la Constitución Nacional habilita al Presidente a desistir de una candidatura judicial presentada previamente ante la Cámara alta.

"Quien designa a los jueces es el Presidente de la República. Así como presenta un pliego al Senado, puede retirarlo. Te puede gustar o no, pero así es la Constitución. Nadie tiene un derecho adquirido antes de su designación formal", sostiene el texto que el jefe de Estado replicó en sus redes sociales.

La publicación fue interpretada como un respaldo explícito a la decisión adoptada por el Gobierno respecto del pliego de Michelli, familiar de un periodista, cuyo tratamiento había quedado envuelto en una controversia política durante los últimos días.

Con el reposteo, Milei avaló la postura jurídica que sostiene que la nominación de un magistrado no genera derechos adquiridos mientras no se complete el procedimiento constitucional de designación, que incluye el acuerdo del Senado.

Rojas, autor del mensaje compartido por el Presidente, cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito judicial. Se desempeñó como juez federal a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 18 de la Capital Federal y también fue secretario de la Corte Suprema de Justicia.

Además, su nombre había sido mencionado a comienzos de 2025 entre los posibles candidatos del oficialismo para ocupar la Procuración del Tesoro, cargo que finalmente quedó en manos de Sebastián Amerio.

La intervención de Milei en redes sociales se produjo en medio del debate generado por la decisión del Ejecutivo y luego de que distintos sectores cuestionaran el retiro de la postulación de Michelli, un tema que continúa generando repercusiones en el escenario político nacional.