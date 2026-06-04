A cinco meses del crimen de Ramona Medina, sus hijas denuncian demoras y apuntan contra familiares del único detenido

Enviados especiales de Noticiero 7 estuvieron junto a Edith y Cintia, las hijas de Ramona Medina, la mujer asesinada y descuartizada a principios de este año, un caso que conmocionó a la provincia.

Hoy 15:56

A pocos días de una nueva movilización del colectivo Ni Una Menos, las hijas de Ramona Emilia Medina volvieron a alzar la voz para exigir justicia por el femicidio que conmocionó a Las Termas de Río Hondo y a toda la provincia a comienzos de este año.

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Durante una entrevista brindada en el barrio Agua Santa, donde residía la víctima, Edith y Cintia Medina manifestaron su preocupación por la falta de avances concretos en la investigación y cuestionaron que solo una persona permanezca detenida por el crimen.

Ramona Medina fue asesinada en enero y sus restos fueron hallados desmembrados y parcialmente quemados en inmediaciones del cementerio local, en un hecho que generó una profunda conmoción social y tuvo repercusión nacional.

Según explicó Edith Medina, la causa se encuentra a la espera de los resultados de los peritajes realizados sobre teléfonos celulares secuestrados durante la investigación. "Hace un mes que se realizaron las aperturas de los celulares y seguimos esperando los informes. Esperamos que sirvan para determinar si hay más personas involucradas", sostuvo.

Las hermanas insistieron en que el entorno familiar de Luis Bustamante, único detenido por el hecho, también debería ser investigado. En ese sentido, señalaron que varias personas convivían en la vivienda donde, según la hipótesis de la familia, ocurrieron maniobras vinculadas al ocultamiento del cuerpo.

"Todos estuvieron ahí. No creemos que una sola persona haya podido hacer todo esto sola", expresó Cintia Medina, quien apuntó particularmente contra un cuñado del acusado, a quien considera una pieza clave en los momentos posteriores al crimen.

Además, la familia volvió a reclamar que se realicen nuevas medidas de investigación en la propiedad vinculada al imputado. Entre ellas, solicitaron inspecciones más exhaustivas y excavaciones en sectores específicos del inmueble ante la sospecha de que aún podrían hallarse restos de la víctima.

Las hijas de Ramona también remarcaron algunas dudas que persisten sobre la mecánica del hecho y consideraron que existen elementos que todavía no fueron esclarecidos. Por ello, reiteraron su pedido para que la Justicia profundice las pesquisas y determine si existieron cómplices o encubridores.

Mientras la causa continúa su curso, el reclamo de justicia sigue vigente. A más de cinco meses del brutal asesinato que sacudió a la comunidad termense, la familia de Ramona Medina asegura que no dejará de exigir respuestas hasta que todos los responsables sean identificados y juzgados.