“Estaba todo muy limpio”: el testimonio de quien convivió con Barrelier hasta el día de la desaparición de Agostina

El hombre compartió vivienda con el principal acusado durante un mes y reveló detalles de las últimas horas antes de que se perdiera el rastro de la adolescente. También contó qué encontró cuando regresó a la casa al día siguiente.

Hoy 19:03

Un hombre que convivió durante un mes con Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega (14), aportó un testimonio que podría resultar relevante para la investigación al reconstruir los movimientos del sospechoso durante las horas previas a la desaparición de la adolescente.

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Según relató, conoció a Barrelier en agosto de 2025 a través de amigos en común en la cancha de Instituto y se mudó a su vivienda el 23 de abril. Permaneció allí hasta el sábado 23 de mayo, fecha en la que, de acuerdo con la investigación, se produjo la desaparición de Agostina.

Durante ese período, aseguró que en la casa vivían Barrelier, su pareja Marianela y la hija de ambos, de 11 años. Además, afirmó que nunca observó conductas extrañas por parte del ahora imputado.

“Nunca vi una actitud sospechosa ni agresiva”, sostuvo. Incluso recordó que Barrelier le había comentado sobre una causa judicial en su contra y le aseguró que “le habían hecho una cama por un tema político”.

El testigo reconstruyó además la jornada del sábado 23. Según indicó, alrededor de las 13.30 tomó un Uber junto a Barrelier para dirigirse a un complejo deportivo donde este disputaba un partido de fútbol. Allí se encontraban Melisa Heredia, madre de Agostina, junto a sus hijos Agostina y Felipe.

Uno de los momentos que más le llamó la atención ocurrió durante ese encuentro.

“Agostina le pide el número de teléfono a Claudio. Su madre estaba al lado y le dice: ‘No te olvides de pasarme tu número’”, recordó.

Tras el partido, ambos asistieron a un cumpleaños en Villa Salais, donde también estuvieron Melisa y sus hijos. El testigo señaló que la adolescente pasó gran parte del tiempo jugando con su hermano menor y confirmó que Barrelier y Melisa mantuvieron una conversación apartados del resto de los invitados.

“Sí, los dos estaban hablando en ese cumpleaños. Yo estaba más retirado porque estaba con el cumpleañero y otros chicos”, señaló.

De acuerdo con su relato, esa fue la última vez que vio con vida a Agostina.

“A las 19.30 nos vamos del cumpleaños con Claudio hacia el quiosco donde yo trabajo, y Agostina, Felipe y Melisa se van a su casa”, afirmó.

Sin embargo, uno de los datos más inquietantes surgió cuando recordó lo que observó en la vivienda de Barrelier. Según contó, en un momento le llamó la atención el estado de la casa.

“Habían puesto un acolchado blanco y estaba todo muy limpio”, reveló.

Además, relató que regresó a la vivienda el domingo al mediodía. Según la hipótesis de los investigadores, para ese momento Agostina ya había sido asesinada y sus restos aún permanecían dentro del inmueble.

Aunque aseguró que no advirtió nada fuera de lo común en ese momento, su presencia en la casa durante esas horas lo convierte en uno de los testigos clave para reconstruir la cronología de los hechos y los movimientos del principal acusado antes y después de la desaparición de la adolescente.