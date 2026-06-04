Rocío Igarzábal agradeció el apoyo tras contar el abuso que sufrió en su infancia: "Es muy fuerte leer los relatos"

La actriz volvió a expresarse en redes sociales luego de la repercusión que tuvo su testimonio. Contó que recibió numerosos mensajes de mujeres que atravesaron experiencias similares y pidió mantener el foco en la lucha contra la violencia.

Hoy 20:42

Luego de conmover a miles de personas al revelar públicamente el abuso que sufrió durante su infancia, Rocío Igarzábal compartió un nuevo mensaje en sus redes sociales para agradecer el acompañamiento recibido y reflexionar sobre el impacto que generó su testimonio.

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La actriz y cantante había decidido contar por primera vez uno de los episodios más dolorosos de su vida en el marco de una nueva movilización de Ni Una Menos. En una extensa publicación, relató que fue víctima de abusos por parte de una persona de confianza cuando tenía apenas cinco años.

Tras la fuerte repercusión que tuvo su relato, la ex integrante de Casi Ángeles utilizó sus historias de Instagram para dirigirse nuevamente a sus seguidores.

“Gracias por todos sus mensajes. El miedo se transforma en valor, en fuerza”, escribió en una de las publicaciones.

Además, reveló que su historia impulsó a muchas mujeres a compartir experiencias similares. “Cuántas mujeres me están escribiendo con situaciones similares a la mía. Es muy fuerte leer los relatos”, expresó.

A pesar del impacto que generó su confesión, Igarzábal remarcó la importancia de no centrar la atención únicamente en su caso y recordó que la problemática afecta a miles de personas.

“No saquemos el foco de lo importante. De las que ya no están y de todo el trabajo que queda por hacer”, manifestó mientras continúa realizando una gira teatral.

El testimonio de la actriz tuvo una amplia repercusión en redes sociales, donde recibió innumerables mensajes de apoyo, solidaridad y reconocimiento por haber compartido una experiencia tan íntima.

En su nuevo mensaje, Rocío cerró con una frase de acompañamiento para quienes atraviesan situaciones similares: “Nos abrazo”, escribió junto a un corazón rojo.