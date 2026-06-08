Empleados del Obrador San Carlos accedieron a controles y asesoramiento sobre los cuidados de la salud

La Municipalidad realizó un operativo sanitario con testeos, vacunación, control de signos vitales y charlas profesionales para promover la prevención y el cuidado de la salud en el ámbito laboral.

Hoy 14:28

La Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial realizó un operativo destinado al personal del Obrador San Carlos que consistió en la realización de tareas de control sanitario y asesoramiento sobre diferentes temáticas relacionadas a los cuidados de la salud.

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En este sentido, el personal de las diferentes áreas municipales realizó testeos de HIV y Sífilis, vacunación, control de signos vitales y charlas de profesionales en obstetricia, odontología, nutrición y salud mental.

En este sentido, desde la gestión del intendente Ing. Roger Nediani se impulsan estas acciones enfocadas en acercar la salud a cada lugar de trabajo donde los empleados municipales desempeñan sus tareas diarias y promover hábitos saludables.

Cabe destacar, que estas tareas se vienen desarrollando desde le mes de marzo cuando se concretaron operativos de salud enfocados en la atención primaria de las mujeres municipales que pudieron acceder a controles ginecológicos, nutricionales y asesoramiento sobre diferentes problemáticas de género.

Mientras que la semana pasada una similar actividad se realizó en las instalaciones del Obrador San Fernando donde el personal de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial tuvo oportunidad de dar a conocer los servicios que se ofrecen de manera gratuita para garantizar la asistencia y la contención de los empleados municipales.