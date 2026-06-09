Persecución policial termina en tragedia en Colalao del Valle

La investigación sobre un accidente mortal en Colalao del Valle avanza tras la persecución policial que dejó dos fallecidos y un herido crítico.

Hoy 01:18

La Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y la Integridad Física del Centro Judicial Monteros ha tomado cartas en el asunto tras un siniestro vial ocurrido en Colalao del Valle este sábado, que resultó en la muerte de dos personas y un herido grave.

El incidente se originó cuando una camioneta Ford Ranger realizó una maniobra sospechosa al atravesar un sector con puestos de control de la Policía y de Gendarmería Nacional, situados en la frontera entre Tucumán y Salta.

El vehículo en cuestión no se detuvo ante las señales de control, lo que llevó a que el personal de Gendarmería iniciara una persecución a alta velocidad.

Durante la persecución, el Ford Ranger colisionó con una camioneta Chevrolet S10 que circulaba en dirección norte-sur, con cinco hombres a bordo que se desplazaban desde Cafayate hacia Santa María.

Como resultado del impacto, dos hombres, identificados como Chauqui Vidal y Jesús Horacio Cancino, perdieron la vida, lo que ha levantado serias preocupaciones sobre la naturaleza del incidente.

El ministro de Seguridad, Eugenio Aguero Gamboa, declaró: "Evadieron un control de Gendarmería y luego se produjo un accidente de tránsito. No estamos hablando en sí de un homicidio culposo, sino de algo más grave porque estaban escapando de la Policía, por eso sigue estando en objeto de investigación".

Las autoridades continúan con las indagaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon esta tragedia vial, que ha conmocionado a la comunidad local.