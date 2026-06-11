El INDEC dará a conocer esta tarde la inflación de mayo y esperan que vuelva a desacelerarse

El dato se difundirá esta tarde y las proyecciones privadas ubican al IPC entre 2,2% y 2,5%. De confirmarse esas estimaciones, sería uno de los registros más bajos de los últimos meses.

Hoy 08:47

El INDEC difundirá esta tarde el dato de inflación de mayo. Tanto el Gobierno como los analistas esperan que marque el segundo mes consecutivo de desaceleración, tras el 2,6% de abril.

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Eministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que confía en que el IPC del quinto mes sea aún más bajo que en abril, cuando quebró la tendencia alcista que se vio en diez meses.

Según las estimaciones de las consultoras privadas el índice de precios al consumidor (IPC) del quinto mes estará entre 2,2% y 2,5%. Es más el último relevamiento del mercado (REM) que realiza el Banco Central (BCRA) marcó una inflación de 2,3% para mayo.

Un dato en esos niveles podría llegar a ser el más bajo desde octubre (cuando había cerrado en 2,3%) o septiembre (había dado 2,1%) de 2025.

La perspectiva se reforzó en los últimos días con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Ciudad de Buenos Aires, un indicador que suele anticipar la tendencia de lo que difunda el Indec. En mayo, el indicador porteño fue de 2,1%.

Los rubros que más subieron en la Ciudad de Buenos Aires durante mayo fueron Educación, con un alza de 3,1%; seguido por Salud,con 3%; Equipamiento y mantenimiento del hogar(2,9%) y Alimentos y bebidas, -el que más incidencia tiene en el dato general- que subió 2,8% el mes pasado.

Inflación de mayo: las previsiones de los analistas

De acuerdo con las estimaciones realizadas por la consultora LCG, el indicador mensual estará entre el 2,2% y el 2,4%. “Estimamos una convergencia más lenta para los próximos meses (2,1% promedio mensual en el segundo semestre)”, indicaron.

Otro informe, realizado por Equilibra, arrojó que la variación de precios promedio del quinto mes del año será del 2,3%.

Según ese estudio, el principal impulso lo dieron los precios estacionales, con un alza del 3,6%, explicada en gran medida por el salto de 15% en las verduras.

Por su parte, los productos regulados registraron una marcada desaceleración: pasaron de subir un 4,7% en abril a apenas un 1,7% en mayo por una mayor estabilidad en el precio de las naftas, que registró una variación de apenas un 0,4%.

Para la consultora C&T Asesores Económicos, el IPC dio 2,2% en mayo, el dato más bajo desde octubre con Salud y Alimentos como los rubros con alzas por encima del promedio.

En tanto, Analytica proyectó un alza mensual de 2,5% para el quinto mes del año