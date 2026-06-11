Pochettino le ganó el duelo a Alfaro y Estados Unidos arrancó con una goleada ante Paraguay

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En un duelo de entrenadores argentinos, los anfitriones fueron contundentes y se impusieron por 4-1 en el debut.
Estados Unidos tuvo un debut ideal en el Mundial 2026. El seleccionado anfitrión mostró un rendimiento superlativo y goleó por 4-1 a Paraguay, en el marco de la primera fecha del Grupo D.
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El equipo estadounidense dominó el partido desde el comienzo, especialmente durante el primer tiempo, donde marcó diferencias claras en todos los aspectos del juego.
La apertura del marcador llegó apenas iniciado el encuentro, con un gol en contra de Damián Bobadilla, que encaminó rápidamente el desarrollo a favor de Estados Unidos.
Luego apareció Folarin Balogun, una de las grandes figuras del partido, para ampliar la ventaja y terminar firmando un doblete que consolidó el triunfo del conjunto local.
Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro, logró descontar por intermedio de Maurio Magalhaes, pero nunca pudo acomodarse del todo en el partido ni acercarse al nivel esperado en su regreso a una Copa del Mundo.
Sobre el final, Giovanni Reyna sentenció el resultado con un golazo y selló el 4-1 definitivo para un Estados Unidos que arrancó con autoridad su camino mundialista.
La Albirroja tuvo un estreno muy por debajo de las expectativas en su regreso a la cita mundialista, después de ausentarse desde Sudáfrica 2010.
Ahora, Paraguay tendrá revancha el sábado 20 de junio, desde las 00.00, ante Turquía, en el Estadio de la Bahía de San Francisco.
Por su parte, Estados Unidos buscará sostener su gran arranque cuando enfrente a Australia el viernes 19 de junio, desde las 16, en el Estadio Seattle.