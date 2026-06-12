Haití y Escocia inician su aventura en la Copa del Mundo

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 JUN 2026 | 12º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos 4
Paraguay 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo B
Canadá 1
Bosnia Herzegovina 1
FINALIZADO
16:00 Grupo B
Qatar -
Suiza -
13 / 06 / 2026
19:00 Grupo C
Brasil -
Marruecos -
13 / 06 / 2026
22:00 Grupo C
Haití -
Escocia -
13 / 06 / 2026
01:00 Grupo D
Australia -
Turquía -
14 / 06 / 2026
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
2 - 0
Sudáfrica
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Corea del Sur
2 - 1
Republica Checa
12 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
1 - 1
Bosnia Herzegovina
12 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos
4 - 1
Paraguay
13 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Qatar
vs
Suiza
13 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Brasil
vs
Marruecos
13 / 06 / 2026 22:00 Grupo C
Haití
vs
Escocia
14 / 06 / 2026 01:00 Grupo D
Australia
vs
Turquía
14 / 06 / 2026 14:00 Grupo E
Alemania
vs
Curazao
14 / 06 / 2026 17:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Japón
14 / 06 / 2026 20:00 Grupo E
Costa de Marfil
vs
Ecuador
14 / 06 / 2026 23:00 Grupo F
Suecia
vs
Túnez
15 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Egipto
15 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Arabia Saudita
vs
Uruguay
15 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Irán
vs
Nueva Zelanda
16 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Francia
vs
Senegal
16 / 06 / 2026 19:00 Grupo I
Irak
vs
Noruega
16 / 06 / 2026 22:00 Grupo J
Argentina
vs
Argelia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Corea del Sur 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Republica Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Sudáfrica 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Canadá 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Estados Unidos 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Haití y Escocia inician su aventura en la Copa del Mundo

El seleccionado centroamericano buscará dar el golpe en su segunda participación mundialista, mientras que los escoceses intentarán ratificar su gran momento y comenzar con una victoria en una zona que también integran Brasil y Marruecos.

Hoy 07:00

Haití y Escocia pondrán primera este sábado en el Mundial 2026 cuando se enfrenten desde las 22.00 en el Boston Stadium, por la primera fecha del Grupo C. El encuentro será arbitrado por el argelino Mustapha Ghorbal y podrá seguirse en vivo a través de TyC Sports.

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Para ambos seleccionados, el compromiso aparece como una gran oportunidad para comenzar sumando en una zona muy exigente. Con Brasil y Marruecos como los principales favoritos del grupo, los tres puntos en juego pueden resultar determinantes para las aspiraciones de clasificación a la fase eliminatoria.

Haití afronta apenas su segunda participación en una Copa del Mundo y llega con la ilusión de convertirse en una de las sorpresas del torneo. El conjunto dirigido por Sébastien Migné cuenta con varios futbolistas poco conocidos a nivel internacional, aunque mostró buenos rendimientos en los amistosos previos. Antes del Mundial goleó por 4 a 0 a Nueva Zelanda y luego cayó ajustadamente por 2 a 1 frente a Perú.

Por su parte, Escocia atraviesa un presente alentador y desembarca en la competencia con confianza. El equipo conducido por Steve Clarke acumuló dos contundentes victorias en la preparación, al derrotar por 4 a 1 a Curazao y por 4 a 0 a Bolivia, resultados que fortalecieron las expectativas de avanzar a la siguiente ronda.

Los europeos apostarán a la experiencia de futbolistas como Andrew Robertson, Scott McTominay y Ryan Christie, mientras que los caribeños buscarán apoyarse en la capacidad goleadora de Frantzdy Pierrot para intentar dar la gran sorpresa de la jornada.

Probable formación de Haití

Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hervé Delcroix, Mondy Prunier Expérience; Dany Jean Jacques, Ruben Providence, Jean Bellergarde, Leverton Pierre Deedson; Wilguens Isidor y Frantzdy Pierrot.
DT: Sébastien Migné.

Probable formación de Escocia

Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson; Ben Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson, Ryan Christie; Lawrence Shankland.
DT: Steve Clarke.

Datos del partido

  • Partido: Haití vs. Escocia.
  • Fecha: Sábado 13 de junio.
  • Hora: 22.00.
  • Estadio: Boston Stadium.
  • Árbitro: Mustapha Ghorbal (Argelia).
  • VAR: José Enrique Naranjo Pérez (España).
  • TV: TyC Sports.

Con la necesidad de sumar desde el arranque, Haití y Escocia protagonizarán un encuentro que puede empezar a definir el futuro de ambos en el Grupo C del Mundial 2026.

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