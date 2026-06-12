Haití y Escocia inician su aventura en la Copa del Mundo

El seleccionado centroamericano buscará dar el golpe en su segunda participación mundialista, mientras que los escoceses intentarán ratificar su gran momento y comenzar con una victoria en una zona que también integran Brasil y Marruecos.

Hoy 07:00

Haití y Escocia pondrán primera este sábado en el Mundial 2026 cuando se enfrenten desde las 22.00 en el Boston Stadium, por la primera fecha del Grupo C. El encuentro será arbitrado por el argelino Mustapha Ghorbal y podrá seguirse en vivo a través de TyC Sports.

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Para ambos seleccionados, el compromiso aparece como una gran oportunidad para comenzar sumando en una zona muy exigente. Con Brasil y Marruecos como los principales favoritos del grupo, los tres puntos en juego pueden resultar determinantes para las aspiraciones de clasificación a la fase eliminatoria.

Haití afronta apenas su segunda participación en una Copa del Mundo y llega con la ilusión de convertirse en una de las sorpresas del torneo. El conjunto dirigido por Sébastien Migné cuenta con varios futbolistas poco conocidos a nivel internacional, aunque mostró buenos rendimientos en los amistosos previos. Antes del Mundial goleó por 4 a 0 a Nueva Zelanda y luego cayó ajustadamente por 2 a 1 frente a Perú.

Por su parte, Escocia atraviesa un presente alentador y desembarca en la competencia con confianza. El equipo conducido por Steve Clarke acumuló dos contundentes victorias en la preparación, al derrotar por 4 a 1 a Curazao y por 4 a 0 a Bolivia, resultados que fortalecieron las expectativas de avanzar a la siguiente ronda.

Los europeos apostarán a la experiencia de futbolistas como Andrew Robertson, Scott McTominay y Ryan Christie, mientras que los caribeños buscarán apoyarse en la capacidad goleadora de Frantzdy Pierrot para intentar dar la gran sorpresa de la jornada.

Probable formación de Haití

Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hervé Delcroix, Mondy Prunier Expérience; Dany Jean Jacques, Ruben Providence, Jean Bellergarde, Leverton Pierre Deedson; Wilguens Isidor y Frantzdy Pierrot.

DT: Sébastien Migné.

Probable formación de Escocia

Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson; Ben Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson, Ryan Christie; Lawrence Shankland.

DT: Steve Clarke.

Datos del partido

Partido: Haití vs. Escocia.

Haití vs. Escocia. Fecha: Sábado 13 de junio.

Sábado 13 de junio. Hora: 22.00.

22.00. Estadio: Boston Stadium.

Boston Stadium. Árbitro: Mustapha Ghorbal (Argelia).

(Argelia). VAR: José Enrique Naranjo Pérez (España).

(España). TV: TyC Sports.

Con la necesidad de sumar desde el arranque, Haití y Escocia protagonizarán un encuentro que puede empezar a definir el futuro de ambos en el Grupo C del Mundial 2026.