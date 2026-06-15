Argentina empieza la defensa del título mundial ante Argelia con el sueño de la cuarta estrella

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 JUN 2026 | 11º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo G
Irán 2
Nueva Zelanda 2
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo H
Arabia Saudita 1
Uruguay 1
FINALIZADO
16:00 Grupo I
Francia -
Senegal -
16 / 06 / 2026
19:00 Grupo I
Irak -
Noruega -
16 / 06 / 2026
22:00 Grupo J
Argentina -
Argelia -
16 / 06 / 2026
01:00 Grupo J
Austria -
Jordania -
17 / 06 / 2026
13 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Qatar
1 - 1
Suiza
13 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Brasil
1 - 1
Marruecos
13 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Haití
0 - 1
Escocia
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Australia
2 - 0
Turquía
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Alemania
7 - 1
Curazao
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Países Bajos
2 - 2
Japón
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Costa de Marfil
1 - 0
Ecuador
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Suecia
5 - 1
Túnez
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
España
0 - 0
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Bélgica
1 - 1
Egipto
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Arabia Saudita
1 - 1
Uruguay
16 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Francia
vs
Senegal
16 / 06 / 2026 19:00 Grupo I
Irak
vs
Noruega
16 / 06 / 2026 22:00 Grupo J
Argentina
vs
Argelia
17 / 06 / 2026 01:00 Grupo J
Austria
vs
Jordania
17 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
RD Congo
17 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Croacia
17 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Ghana
vs
Panamá
17 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Uzbekistán
vs
Colombia
18 / 06 / 2026 13:00 Grupo A
Republica Checa
vs
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 19:00 Grupo B
Canadá
vs
Qatar
18 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
México
vs
Corea del Sur
19 / 06 / 2026 16:00 Grupo D
Estados Unidos
vs
Australia
19 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Marruecos
19 / 06 / 2026 21:30 Grupo C
Brasil
vs
Haití
20 / 06 / 2026 00:00 Grupo D
Turquía
vs
Paraguay

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Suiza 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Escocia 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Brasil 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Marruecos 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Haití 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 1 1 0 0 7 1 6 3
2 Costa de Marfil 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 1 7 -6 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Suecia 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Japón 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Países Bajos 1 0 1 0 2 2 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Uruguay 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 España 1 0 1 0 0 0 0 1

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Argentina empieza la defensa del título mundial ante Argelia con el sueño de la cuarta estrella

El seleccionado argentino pone en marcha una nueva ilusión en el Mundial 2026 buscando arrancar con un triunfo. Transmite Canal 7 de Santiago del Estero.

Hoy 08:07

La Selección Argentina, capitaneada por Lionel Messi, debuta este martes en el Mundial 2026 frente al combinado africano por la primera fecha del Grupo J. El partido comenzará a las 22.00 y será transmitido por Canal 7 de Santiago del Estero.

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La espera terminó para los campeones del mundo. Argentina la defensa del título conseguido en Qatar 2022 y pondrá en marcha una nueva ilusión mundialista, con el objetivo de ir por el bicampeonato.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a Argelia desde las 22.00, en el Kansas City Stadium, por la fecha 1 del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro podrá verse en vivo por Canal 7 de Santiago del Estero.

El debut tendrá una carga especial para el seleccionado nacional, que llega como vigente campeón y con Lionel Messi nuevamente como capitán y principal referencia futbolística en una nueva cita mundialista.

Cómo llega Argentina al debut en el Mundial 2026

La Selección Argentina afronta su estreno mundialista después de una preparación compleja, marcada por problemas físicos en parte del plantel. Leonardo Balerdi quedó fuera de la convocatoria por lesión y fue reemplazado por Marcos Senesi.

Además, varios futbolistas entrenaron de manera diferenciada durante los días previos y se perdieron los amistosos de preparación, aunque la buena noticia para Scaloni es que recuperó a casi todos. La excepción es Nicolás Tagliafico, quien presenta una lesión en el sóleo de la pierna izquierda y no será de la partida.

En la previa, la Albiceleste disputó dos amistosos que sirvieron como banco de pruebas para el cuerpo técnico. Primero venció 2 a 0 a Honduras y luego goleó 3 a 0 a Islandia, en una actuación que dejó mejores sensaciones de cara al comienzo del torneo.

Argelia, un rival con figuras y regreso mundialista

Argelia disputará su sexta Copa del Mundo y vuelve a la máxima competencia luego de ausentarse en las ediciones de 2018 y 2022.

El equipo dirigido por Vladimir Petkovic tiene a Riyad Mahrez como gran figura y buscará complicar a Argentina con transiciones rápidas y la calidad técnica de sus atacantes. En sus dos amistosos previos, los Zorros del Desierto vencieron 1 a 0 a Países Bajos y 4 a 0 a Bolivia.

Sin embargo, el combinado africano sufrió una baja importante en los últimos días. Ramy Bensebaini, defensor del Borussia Dortmund y uno de los referentes del equipo, no estará disponible ante Argentina por una lesión en el tobillo izquierdo.

La probable formación de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

La probable formación de Argelia

Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura.
DT: Vladimir Petkovic.

Argentina vs. Argelia: hora, TV y datos del partido

Hora: 22.00
TV: Canal 7 de Santiago del Estero
Árbitro: Szymon Marciniak
Estadio: Kansas City Stadium
Competencia: Mundial 2026
Fecha: 1 del Grupo J

Historial entre Argentina y Argelia

La Selección Argentina y Argelia registran un solo antecedente entre sí. El historial favorece al equipo nacional, con una victoria argentina.

Argentina ganó: 1
Empataron: 0
Argelia ganó: 0

Cómo sigue el camino de Argentina en el Mundial 2026

Después del debut ante Argelia, la agenda de la Selección Argentina continuará sin descanso. El segundo compromiso de la fase de grupos será el lunes 22 de junio, desde las 14.00, frente a Austria en el Dallas Stadium.

Ese cambio de ciudad y horario obligará a una rápida recuperación física del plantel, ya que el equipo pasará de jugar de noche en Kansas City a presentarse en turno vespertino en Texas, aunque el estadio cuenta con techo y refrigeración.

Finalmente, el cierre de la primera etapa clasificatoria será el sábado 27 de junio, desde las 23.00, ante Jordania, nuevamente en el Dallas Stadium.

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