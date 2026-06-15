Francia va por un debut triunfal ante un Senegal que quiere dar el golpe

Les Bleus, vigentes subcampeones del mundo, inician su camino en la Copa del Mundo ante Los Leones de Teranga, que buscarán sorprender en la primera fecha del Grupo I.

Hoy 00:05

Francia y Senegal se enfrentarán este martes desde las 16, en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026. El encuentro será televisado por D Sports.

El seleccionado francés llega a una nueva Copa del Mundo como uno de los grandes candidatos, luego de haber sido subcampeón en la última edición. Del otro lado estará Senegal, que afronta su tercera participación consecutiva en un Mundial y buscará superar la marca de octavos de final alcanzada en Qatar 2022.

Francia, otra vez entre los candidatos

Francia inicia su camino mundialista con la presión y la ambición de volver a pelear por el título. El equipo dirigido por Didier Deschamps aparece nuevamente entre los favoritos, con un plantel cargado de figuras y con Kylian Mbappé como principal referencia ofensiva.

“Estamos entre los favoritos. No es una palabra tabú para mí”, aseguró Deschamps en la previa del debut.

El entrenador, que dejará su cargo al finalizar el torneo, buscará comenzar con una victoria en un grupo donde cada punto puede ser clave para encaminar la clasificación.

En la preparación, Les Bleus tuvieron resultados dispares. Primero cayeron 2 a 1 ante Costa de Marfil, pero luego lograron recuperarse con un triunfo 3 a 1 frente a Irlanda del Norte.

Senegal quiere dar el golpe

Senegal, por su parte, llega con el objetivo de seguir creciendo en la elite mundial. El conjunto africano viene de alcanzar los octavos de final en Qatar 2022 y buscará superar esa marca en esta nueva edición.

El equipo dirigido por Pape Thiaw no pudo ganar en sus amistosos de preparación: perdió 3 a 2 ante Estados Unidos y luego igualó sin goles frente a Arabia Saudita.

Aun así, Los Leones de Teranga cuentan con nombres de peso como Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy y Nico Jackson, futbolistas con experiencia internacional y capacidad para complicar a cualquier rival.

La probable formación de Francia

Mike Maignan; Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué; Kylian Mbappé DT: Didier Deschamps.

La probable formación de Senegal

Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye; Iliman Ndiaye, Nico Jackson, Sadio Mané

DT: Pape Thiaw.

Francia vs. Senegal: hora, TV y datos del partido

Hora: 16

TV: D Sports

Árbitro: Alireza Faghani

VAR: Stephane De Almeida

Estadio: Nueva York Nueva Jersey

Competencia: Mundial 2026

Fecha: 1 del Grupo I

El duelo aparece como uno de los partidos más atractivos de la jornada mundialista: Francia intentará imponer su chapa de candidato, mientras que Senegal buscará empezar con un golpe fuerte ante uno de los pesos pesados del torneo.