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SANTIAGO DEL ESTERO | 16 JUN 2026 | 11º
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Luisana Cabrera es elegida como representante de los mineros en Jujuy

La Escuela de Minas de Jujuy celebró una gala inspirada en 'Maléfica' para elegir a sus representantes 2026.

Hoy 23:41

La Escuela de Minas de Jujuy vivió una noche mágica inspirada en el universo de 'Maléfica', donde se coronó a Luisana Cabrera como la nueva representante para el año 2026.

Junto a Luisana, acompañan a la representante como 1° Princesa Delfina Piuqué, 2° Princesa Morena Barrio, 1° Dama de Honor Briana Pérezlindo, 2° Dama de Honor Sara González, Miss Simpatía Lourdes Aramayo, Miss Elegancia Lara Villafañe y Chico 10 Santiago Congestri.

La velada estuvo marcada por el brillo, la música y el talento sobre el escenario, comenzando con una actuación vibrante de los alumnos de la Escuela Alberdi de Comedia Musical.

Las 30 candidatas deslumbraron al público con su elegancia, luciendo impresionantes vestidos durante su pasada, mientras que los pajes se destacaron con coreografías y el tradicional vals.

La gala continuó con las presentaciones de los grupos 'The Move Crew' y 'The Nexus Crew', que aportaron ritmo y energía a una noche llena de emociones.

Uno de los momentos más esperados por todos fue la tradicional 'bomba' realizada por la promoción 2026, un símbolo de orgullo para la institución.

Finalmente, llegó el instante culminante de la noche con la coronación de los nuevos representantes, marcando un hito en esta celebración que reunió a familiares, amigos y compañeros en apoyo a los estudiantes.

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