Austria y Jordania debutan en el Mundial 2026 bajo la atenta mirada de Argentina

El seleccionado europeo y el combinado asiático se enfrentarán este miércoles desde la 01.00, por la primera fecha del Grupo J, la misma zona que integran la la Scaloneta y Argelia.

Hoy 00:05

Austria y Jordania se medirán este miércoles desde la 01.00, en el Estadio Bahía de San Francisco, por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro será seguido de cerca por la Selección Argentina, ya que ambos seleccionados forman parte de su zona en la fase de grupos.

El partido aparece como un cruce clave para comenzar a perfilar el panorama del grupo, que también integran Argentina y Argelia. Tanto Austria como Jordania buscarán arrancar con un triunfo que les permita ilusionarse con avanzar a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA.

Austria quiere arrancar con el pie derecho

Austria llega al Mundial tras conseguir la clasificación directa y con el objetivo de comenzar el torneo de la mejor manera para acercarse a los 16avos de final.

El combinado europeo disputó un solo amistoso previo a la Copa del Mundo, en el que venció 1-0 a Túnez, resultado que le permitió llegar con buenas sensaciones al debut.

Con nombres de experiencia como David Alaba, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer y Marko Arnautovic, el equipo dirigido por Ralf Rangnick intentará imponer condiciones desde el arranque.

Jordania busca una gesta histórica

Del otro lado estará Jordania, uno de los seleccionados que llega con menos antecedentes mundialistas y con un desafío enorme por delante.

El combinado asiático tendrá rivales de alta exigencia en el Grupo J, por lo que avanzar de ronda sería una verdadera gesta histórica.

En la previa del debut, Jordania no logró buenos resultados en sus amistosos de preparación: fue goleado 4-1 por Suiza y luego cayó 2-0 frente a Colombia.

La probable formación de Austria

Patrick Pentz; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Konrad Laimer; Xaver Schlager, Patrick Wimmer, Marcel Sabitzer; Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.

El posible once de Jordania

Yazeed Abulaila; Mohammad Abu Hasheesh, Yazan Al Arab, Abdullah Nasib, Ehsan Haddad; Nizar Al Rashdan, Noor Al Rawabdeh, Ali Olwan; Mousa Al Taamari, Mahmoud Mardi y Mohammad Abu Zraiq. DT: Jamal Sellami.

Austria vs. Jordania: hora, TV y datos del partido

Hora: 01.00

TV: TyC Sports

Árbitro: Dahane Beida

Estadio: Bahía de San Francisco

Competencia: Mundial 2026

Fecha: 1 del Grupo J