Irak y Noruega se presentan en el Mundial 2026 con Haaland como gran atracción

Los Vikingos Rojos, liderados por Erling Haaland, se enfrentarán este martes ante los iraquíes en el Boston Stadium, por la primera fecha del Grupo I de la Copa del Mundo.

Hoy 00:11

Irak y Noruega se medirán este martes desde las 19, en el Boston Stadium, por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026. El duelo marcará el estreno de ambos seleccionados en una zona exigente que también comparten con Francia y Senegal.

El partido tendrá como gran atractivo la presencia de Erling Haaland, una de las figuras más importantes del fútbol mundial, quien liderará el ataque noruego en el inicio de una nueva ilusión para Los Vikingos Rojos.

Irak quiere ser la sorpresa del grupo

Irak, conocido como Los Leones de Mesopotamia, llega al debut con el objetivo de competir y buscar dar el golpe en un grupo de alta exigencia.

En la previa mundialista, el seleccionado asiático disputó dos amistosos de preparación. Primero igualó 1-1 ante España y luego cayó 2-0 frente a Venezuela, equipo que no participa de esta Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Graham Arnold intentará sostener el orden defensivo y aprovechar sus oportunidades ante una Noruega que cuenta con nombres de peso en ataque.

Noruega llega con figuras y buenas sensaciones

Noruega, por su parte, arriba al debut con buenas señales luego de su preparación. El equipo conducido por Ståle Solbakken venció 3-1 a Suecia y empató 1-1 ante Marruecos, rival siempre complejo.

Con Martin Ødegaard, Erling Haaland y Alexander Sørloth como principales figuras, el seleccionado europeo buscará comenzar con tres puntos clave y encaminar su objetivo: superar la marca de los octavos de final, instancia que alcanzó en Francia 1998.

La probable formación de Irak

Ahmed Basil; Merchas Doski, Akam Hashim, Zaid Tahseen, Hussein Ali; Aimar Sher, Amir Al Ammari, Ibrahim Bayesh, Youssef Amyn; Aymen Hussein y Ali Al Hamadi. DT: Graham Arnold.

El posible once de Noruega

Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Oscar Bobb, Sander Berge, Martin Ødegaard, Antonio Nusa; Erling Haaland y Alexander Sørloth. DT: Ståle Solbakken.

Irak vs. Noruega: hora, TV y datos del partido

Hora: 19

TV: TyC Sports

Árbitro: Pierre Ghislai Atcho

VAR: Amin Mohamed

Estadio: Boston Stadium

Competencia: Mundial 2026

Fecha: 1 del Grupo I