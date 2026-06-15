Irak y Noruega se presentan en el Mundial 2026 con Haaland como gran atracción

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 JUN 2026 | 11º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo G
Irán 2
Nueva Zelanda 2
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo H
Arabia Saudita 1
Uruguay 1
FINALIZADO
16:00 Grupo I
Francia -
Senegal -
16 / 06 / 2026
19:00 Grupo I
Irak -
Noruega -
16 / 06 / 2026
22:00 Grupo J
Argentina -
Argelia -
16 / 06 / 2026
01:00 Grupo J
Austria -
Jordania -
17 / 06 / 2026
13 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Qatar
1 - 1
Suiza
13 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Brasil
1 - 1
Marruecos
13 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Haití
0 - 1
Escocia
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Australia
2 - 0
Turquía
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Alemania
7 - 1
Curazao
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Países Bajos
2 - 2
Japón
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Costa de Marfil
1 - 0
Ecuador
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Suecia
5 - 1
Túnez
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
España
0 - 0
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Bélgica
1 - 1
Egipto
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Arabia Saudita
1 - 1
Uruguay
16 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Francia
vs
Senegal
16 / 06 / 2026 19:00 Grupo I
Irak
vs
Noruega
16 / 06 / 2026 22:00 Grupo J
Argentina
vs
Argelia
17 / 06 / 2026 01:00 Grupo J
Austria
vs
Jordania
17 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
RD Congo
17 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Croacia
17 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Ghana
vs
Panamá
17 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Uzbekistán
vs
Colombia
18 / 06 / 2026 13:00 Grupo A
Republica Checa
vs
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 19:00 Grupo B
Canadá
vs
Qatar
18 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
México
vs
Corea del Sur
19 / 06 / 2026 16:00 Grupo D
Estados Unidos
vs
Australia
19 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Marruecos
19 / 06 / 2026 21:30 Grupo C
Brasil
vs
Haití
20 / 06 / 2026 00:00 Grupo D
Turquía
vs
Paraguay

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Suiza 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Escocia 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Brasil 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Marruecos 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Haití 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 1 1 0 0 7 1 6 3
2 Costa de Marfil 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 1 7 -6 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Suecia 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Japón 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Países Bajos 1 0 1 0 2 2 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Uruguay 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 España 1 0 1 0 0 0 0 1

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Irak y Noruega se presentan en el Mundial 2026 con Haaland como gran atracción

Los Vikingos Rojos, liderados por Erling Haaland, se enfrentarán este martes ante los iraquíes en el Boston Stadium, por la primera fecha del Grupo I de la Copa del Mundo.

Hoy 00:11

Irak y Noruega se medirán este martes desde las 19, en el Boston Stadium, por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026. El duelo marcará el estreno de ambos seleccionados en una zona exigente que también comparten con Francia y Senegal.

El partido tendrá como gran atractivo la presencia de Erling Haaland, una de las figuras más importantes del fútbol mundial, quien liderará el ataque noruego en el inicio de una nueva ilusión para Los Vikingos Rojos.

Irak quiere ser la sorpresa del grupo

Irak, conocido como Los Leones de Mesopotamia, llega al debut con el objetivo de competir y buscar dar el golpe en un grupo de alta exigencia.

En la previa mundialista, el seleccionado asiático disputó dos amistosos de preparación. Primero igualó 1-1 ante España y luego cayó 2-0 frente a Venezuela, equipo que no participa de esta Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Graham Arnold intentará sostener el orden defensivo y aprovechar sus oportunidades ante una Noruega que cuenta con nombres de peso en ataque.

Noruega llega con figuras y buenas sensaciones

Noruega, por su parte, arriba al debut con buenas señales luego de su preparación. El equipo conducido por Ståle Solbakken venció 3-1 a Suecia y empató 1-1 ante Marruecos, rival siempre complejo.

Con Martin Ødegaard, Erling Haaland y Alexander Sørloth como principales figuras, el seleccionado europeo buscará comenzar con tres puntos clave y encaminar su objetivo: superar la marca de los octavos de final, instancia que alcanzó en Francia 1998.

La probable formación de Irak

Ahmed Basil; Merchas Doski, Akam Hashim, Zaid Tahseen, Hussein Ali; Aimar Sher, Amir Al Ammari, Ibrahim Bayesh, Youssef Amyn; Aymen Hussein y Ali Al Hamadi. DT: Graham Arnold.

El posible once de Noruega

Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Oscar Bobb, Sander Berge, Martin Ødegaard, Antonio Nusa; Erling Haaland y Alexander Sørloth. DT: Ståle Solbakken.

Irak vs. Noruega: hora, TV y datos del partido

Hora: 19
TV: TyC Sports
Árbitro: Pierre Ghislai Atcho
VAR: Amin Mohamed
Estadio: Boston Stadium
Competencia: Mundial 2026
Fecha: 1 del Grupo I

TEMAS Mundial 2026
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