Viví el Mundial con Tarjeta Sol: otros dos santiagueños recibieron sus Smart TV de 55 pulgadas

Ignacio Santillán y Adriana Toloza fueron los nuevos ganadores de la promoción que premia a los clientes con importantes regalos para disfrutar la máxima cita del fútbol mundial.

Hoy 18:10

La promoción "Viví el Mundial con Tarjeta Sol" sigue entregando premios y sumando sonrisas. En esta oportunidad, Ignacio Santillán y Adriana Toloza recibieron sus respectivos Smart TV de 55 pulgadas, tras resultar ganadores en los recientes sorteos.

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La entrega se realizó en el marco de la campaña especial lanzada por Tarjeta Sol para acompañar a sus clientes durante la Copa del Mundo, con importantes premios destinados a quienes participan de la promoción.

Con estos nuevos beneficiarios, ya son cuatro los santiagueños que recibieron sus televisores, luego de las entregas realizadas días atrás a los primeros ganadores de la iniciativa.

Desde Tarjeta Sol recordaron que la promoción continúa vigente y que todavía quedan más sorteos por realizar, por lo que los participantes aún tienen posibilidades de convertirse en los próximos ganadores.

De esta manera, la empresa continúa premiando la confianza de sus clientes y acercando beneficios exclusivos a quienes forman parte de la comunidad Tarjeta Sol.