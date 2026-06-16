VIDEOS | Clima caliente antes del debut: hinchas argentinos y argelinos se enfrentaron en Times Square

Simpatizantes de la Selección Argentina y de Argelia protagonizaron incidentes en Nueva York, en la previa del partido que ambos equipos disputarán por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026.

Hoy 11:25

A pocas horas del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, un grupo de hinchas argentinos se cruzó con simpatizantes de Argelia en pleno Times Square, en Nueva York, y la situación terminó con empujones, corridas y golpes.

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El episodio ocurrió durante la tarde del lunes, mientras fanáticos identificados con los colores albicelestes participaban de un banderazo en el corazón de Manhattan, como parte de la previa del encuentro entre Argentina y Argelia por la primera fecha del Grupo J.

Las imágenes del incidente fueron difundidas por la cuenta de Instagram @brutofficiel y luego se replicaron rápidamente en distintas redes sociales. En el video se observa un enfrentamiento entre personas con camisetas argentinas y otro grupo identificado con la vestimenta del seleccionado africano.

Según medios locales, la situación habría comenzado con agresiones verbales y luego escaló hasta el enfrentamiento físico. En las imágenes se advierten empujones, patadas y corridas en medio de una multitud, donde también había menores.

El hecho se registró en uno de los puntos más emblemáticos de Nueva York, donde se habían concentrado simpatizantes argentinos para expresar su apoyo al equipo dirigido por Lionel Scaloni. El banderazo también tuvo su réplica en Kansas City, ciudad donde se encuentra hospedado el plantel argentino.

En medio de los incidentes, algunas personas intentaron separar a los involucrados y frenar la pelea, aunque no lograron contener de inmediato la situación. Posteriormente intervinieron las fuerzas de seguridad.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si hubo personas heridas o detenidas tras los incidentes.

La Selección Argentina enfrentará a Argelia este martes desde las 22, en el Kansas City Stadium, en el inicio de la defensa del título conseguido en Qatar.