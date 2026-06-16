VIDEOS | Clima caliente antes del debut: hinchas argentinos y argelinos se enfrentaron en Times Square

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 JUN 2026 | 15º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo G
Irán 2
Nueva Zelanda 2
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo H
Arabia Saudita 1
Uruguay 1
FINALIZADO
16:00 Grupo I
Francia -
Senegal -
16 / 06 / 2026
19:00 Grupo I
Irak -
Noruega -
16 / 06 / 2026
22:00 Grupo J
Argentina -
Argelia -
16 / 06 / 2026
01:00 Grupo J
Austria -
Jordania -
17 / 06 / 2026
16 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Francia
vs
Senegal
16 / 06 / 2026 19:00 Grupo I
Irak
vs
Noruega
16 / 06 / 2026 22:00 Grupo J
Argentina
vs
Argelia
17 / 06 / 2026 01:00 Grupo J
Austria
vs
Jordania
17 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
RD Congo
17 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Croacia
17 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Ghana
vs
Panamá
17 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Uzbekistán
vs
Colombia
18 / 06 / 2026 13:00 Grupo A
Republica Checa
vs
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 19:00 Grupo B
Canadá
vs
Qatar
18 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
México
vs
Corea del Sur
19 / 06 / 2026 16:00 Grupo D
Estados Unidos
vs
Australia
19 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Marruecos
19 / 06 / 2026 21:30 Grupo C
Brasil
vs
Haití
20 / 06 / 2026 00:00 Grupo D
Turquía
vs
Paraguay

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

VIDEOS | Clima caliente antes del debut: hinchas argentinos y argelinos se enfrentaron en Times Square

Simpatizantes de la Selección Argentina y de Argelia protagonizaron incidentes en Nueva York, en la previa del partido que ambos equipos disputarán por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026.

Hoy 11:25

A pocas horas del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, un grupo de hinchas argentinos se cruzó con simpatizantes de Argelia en pleno Times Square, en Nueva York, y la situación terminó con empujones, corridas y golpes.

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El episodio ocurrió durante la tarde del lunes, mientras fanáticos identificados con los colores albicelestes participaban de un banderazo en el corazón de Manhattan, como parte de la previa del encuentro entre Argentina y Argelia por la primera fecha del Grupo J.

Las imágenes del incidente fueron difundidas por la cuenta de Instagram @brutofficiel y luego se replicaron rápidamente en distintas redes sociales. En el video se observa un enfrentamiento entre personas con camisetas argentinas y otro grupo identificado con la vestimenta del seleccionado africano.

Según medios locales, la situación habría comenzado con agresiones verbales y luego escaló hasta el enfrentamiento físico. En las imágenes se advierten empujones, patadas y corridas en medio de una multitud, donde también había menores.

El hecho se registró en uno de los puntos más emblemáticos de Nueva York, donde se habían concentrado simpatizantes argentinos para expresar su apoyo al equipo dirigido por Lionel Scaloni. El banderazo también tuvo su réplica en Kansas City, ciudad donde se encuentra hospedado el plantel argentino.

En medio de los incidentes, algunas personas intentaron separar a los involucrados y frenar la pelea, aunque no lograron contener de inmediato la situación. Posteriormente intervinieron las fuerzas de seguridad.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si hubo personas heridas o detenidas tras los incidentes.

La Selección Argentina enfrentará a Argelia este martes desde las 22, en el Kansas City Stadium, en el inicio de la defensa del título conseguido en Qatar.

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