La Banda aprobó la ordenanza de Ficha Limpia y exigirá mayores requisitos para acceder a cargos públicos

La iniciativa fue sancionada este martes por el Concejo Deliberante. Impulsada por La Libertad Avanza junto a otros espacios opositores, apunta a impedir que personas con condenas judiciales puedan postularse a funciones públicas.

Hoy 11:25

El Concejo Deliberante de la ciudad de La Banda aprobó este martes la ordenanza de Ficha Limpia, una normativa que establece condiciones más estrictas para el acceso a cargos públicos en el ámbito municipal.

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La iniciativa, impulsada por La Libertad Avanza y acompañada por otros sectores opositores, había logrado previamente dictamen favorable por unanimidad en la Comisión de Asuntos Legales, donde se unificaron los distintos proyectos presentados por los bloques y se avanzó con un texto consensuado.

La ordenanza sancionada dispone que aquellas personas que cuenten con condenas judiciales no podrán postularse a cargos públicos, en línea con debates similares que se vienen desarrollando en distintos puntos del país con el objetivo de reforzar la transparencia institucional.

Durante el tratamiento en el recinto, los concejales coincidieron en la importancia de avanzar en herramientas que fortalezcan la calidad democrática y mejoren la confianza de la ciudadanía en sus representantes.

En la etapa de comisión participaron los ediles Carlos Adamo, Stella Mirlo, Patricio Augusto, Anahí Campos, Natalia Gallardo, Iber Asselborn y Miguel Montenegro, quienes trabajaron en la elaboración del despacho unificado que permitió su posterior aprobación.

Con esta sanción, La Banda se suma a otras jurisdicciones que avanzan en la implementación de Ficha Limpia, marcando un paso significativo en materia de transparencia y acceso a la función pública.