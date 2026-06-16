Video | Recordaron a Mariana Ibáñez en su ex colegio: “Siempre tenía una broma o una sonrisa para sacar”

Mientras avanza la investigación por la muerte de la joven de 26 años, preceptores del Colegio San Jorge participaron de un video para recordarla. Hablaron de su alegría, su compromiso con sus hermanos y los proyectos que tenía para el futuro.

Hoy 12:40

A diez días de la muerte de Lourdes Mariana Ibáñez, el dolor por su partida sigue expresándose en redes sociales a través de mensajes, recuerdos y pedidos de justicia. En las últimas horas, sus preceptores del Colegio San Jorge participaron de un emotivo video para homenajearla y mostrar una faceta íntima de la joven que conmovió a la comunidad.

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Mariana creció en esa institución, donde cursó el jardín, la primaria y la secundaria. El video fue realizado por su familia junto a Franklin y Carlos, sus preceptores que la conocieron durante sus años de secundaria y que decidieron recordarla desde el cariño, las anécdotas y el vínculo cotidiano que mantuvieron con ella y su familia.

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“La experiencia mía con Mariana ha sido muy hermosa. Ellos son como mis primeros hijos aquí en el colegio”, expresó uno de los docentes, al recordar al grupo de estudiantes con el que compartió sus primeros años en la institución.

En su testimonio, remarcó que el vínculo con Mariana fue especialmente cercano y que también llegó a conocer a su mamá, su papá y sus hermanos.

“Era inevitable no movilizarse con los recuerdos de cómo era ella y sus compañeros. Han sido un hermoso grupo, muy bromistas entre ellos, pero muy buenos chicos”, señaló.

Uno de los aspectos que más destacaron fue su forma de ser: alegre, cercana y con capacidad para acompañar a quienes la rodeaban.

“Parecía nunca tener un mal día, porque aunque podía quejarse de una cosa o de otra, como todos lo hacemos, siempre tenía una broma para hacer o una sonrisa para sacar”, recordaron.

También remarcaron el compromiso que Mariana asumió con su familia, especialmente con su hermana menor, luego de atravesar momentos personales difíciles.

“Lo que quiero destacar es cómo ella se encargó de su hermanita. Se puso al hombro muchas cosas. Después del fallecimiento de su mamá, se hizo cargo de su hermana como tutora en el colegio”, contaron.

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Según relataron, Mariana llegó a presentarse ante los responsables de la institución para informar que ella estaría disponible cada vez que necesitaran comunicarse por cuestiones vinculadas a su hermana.

“Verla tan responsable, tan dedicada, cómo pospuso sus estudios para poder trabajar y acompañar a su hermana, duele mucho. Tenía muchas ganas de retomarlos en su momento. Era una chica con muchos proyectos”, expresaron.

El recuerdo también estuvo atravesado por el dolor ante las circunstancias de su muerte.

“Lo doloroso de todo esto es que una muy buena persona, una muy buena hija, una muy buena hermana, se haya ido de la manera en que se fue. La verdad que es muy doloroso”, manifestaron.

Mariana murió durante las primeras horas del sábado 6 de junio, luego de ser embestida por una camioneta 4x4 cuando circulaba en motocicleta por la ciudad Capital. Por el hecho permanece detenido Nahuel Ferreyra, mientras la Justicia continúa con distintas medidas para reconstruir la mecánica del siniestro.

La causa se investiga inicialmente como homicidio culposo agravado, aunque la querella de la familia pidió que la calificación sea modificada a homicidio simple con dolo eventual. En paralelo, se analizan pericias sobre dos camionetas y registros de cámaras de seguridad.

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En medio del reclamo de justicia encabezado por sus familiares bajo el lema “No olvidemos a Mariana”, los mensajes de quienes la conocieron buscan mantener viva su memoria.

“Siempre la vamos a guardar con todo el alma. Es un orgullo lo que ella ha sido. Siempre la recordaremos y la tendremos presente de la mejor manera”, cerraron sus preceptores.