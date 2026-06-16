El once de Argentina que tiene en mente Scaloni para del debut ante Argelia

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 JUN 2026 | 15º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo G
Irán 2
Nueva Zelanda 2
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo H
Arabia Saudita 1
Uruguay 1
FINALIZADO
16:00 Grupo I
Francia -
Senegal -
16 / 06 / 2026
19:00 Grupo I
Irak -
Noruega -
16 / 06 / 2026
22:00 Grupo J
Argentina -
Argelia -
16 / 06 / 2026
01:00 Grupo J
Austria -
Jordania -
17 / 06 / 2026
16 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Francia
vs
Senegal
16 / 06 / 2026 19:00 Grupo I
Irak
vs
Noruega
16 / 06 / 2026 22:00 Grupo J
Argentina
vs
Argelia
17 / 06 / 2026 01:00 Grupo J
Austria
vs
Jordania
17 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
RD Congo
17 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Croacia
17 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Ghana
vs
Panamá
17 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Uzbekistán
vs
Colombia
18 / 06 / 2026 13:00 Grupo A
Republica Checa
vs
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 19:00 Grupo B
Canadá
vs
Qatar
18 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
México
vs
Corea del Sur
19 / 06 / 2026 16:00 Grupo D
Estados Unidos
vs
Australia
19 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Marruecos
19 / 06 / 2026 21:30 Grupo C
Brasil
vs
Haití
20 / 06 / 2026 00:00 Grupo D
Turquía
vs
Paraguay

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

El once de Argentina que tiene en mente Scaloni para del debut ante Argelia

La Selección Argentina iniciará este martes la defensa del título conseguido en Qatar y el DT tendría el equipo definido.

Hoy 12:39

La Selección Argentina se prepara para su debut en el Mundial 2026, que será este martes ante Argelia, desde las 22, por la pantalla de Canal 7 de Santiago del Estero. El encuentro se disputará en el Kansas City Stadium, por la primera fecha del Grupo J.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzará la defensa del título obtenido en Qatar 2022 con la presencia estelar de Lionel Messi, capitán y máxima referencia del seleccionado nacional.

La principal novedad pasa por el arco: Emiliano “Dibu” Martínez será titular, pese a que llegó a la preparación en Estados Unidos con una fractura en el dedo anular de la mano derecha. Esa lesión le impidió estar en los amistosos previos y realizar la mayoría de los entrenamientos a la par de sus compañeros.

Sin embargo, el arquero evolucionó de manera favorable y estará desde el arranque en el estreno mundialista.

La duda está en el lateral derecho

Uno de los interrogantes que todavía mantiene Scaloni aparece en el lateral derecho. Gonzalo Montiel le gana la pulseada a Nahuel Molina, luego de que ambos comenzaran la puesta a punto con trabajos diferenciados por lesiones musculares.

De todos modos, no se descarta que los dos puedan sumar minutos durante el partido, según el desarrollo del encuentro.

En la zaga, Cristian Romero será titular tras recuperarse de la lesión ligamentaria que sufrió en Tottenham. Su compañero será Lisandro Martínez, quien le ganó el lugar a Nicolás Otamendi.

Facundo Medina reemplazará a Tagliafico

La baja confirmada para el debut es Nicolás Tagliafico, quien sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda durante el amistoso ante Honduras. El defensor del Olympique de Lyon apunta a reaparecer en el segundo partido de la fase de grupos.

Para suplantarlo estará Facundo Medina, originalmente marcador central, pero con antecedentes como lateral izquierdo. De hecho, su inclusión en la lista mundialista estuvo pensada también por esa posibilidad táctica.

Sin sorpresas en el mediocampo

En la mitad de la cancha no habría cambios inesperados. Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister serán titulares, acompañados por Thiago Almada, quien ocupará el lugar que quedó vacante tras la salida de Ángel Di María.

El mediapunta del Atlético de Madrid tendrá la función de aportar juego en ataque, pero también de retroceder para colaborar en la recuperación.

Messi y Lautaro, la dupla ofensiva

En la delantera estarán Lionel Messi y Lautaro Martínez. El atacante del Inter llega en gran forma después de una temporada en la que fue campeón de la Serie A.

Julián Álvarez, su competidor directo por un lugar en el ataque, no estuvo en los últimos amistosos por una molestia en uno de sus tobillos, aunque ya se recuperó. La idea del cuerpo técnico sería que el cordobés sume minutos si el partido lo permite.

La probable formación de Argentina vs. Argelia

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

TEMAS Selección Argentina de Fútbol Lionel Scaloni Mundial 2026
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