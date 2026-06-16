Uno por uno, todos los debuts de la Selección Argentina en los Mundiales

La Albiceleste enfrentará este martes a Argelia en el inicio de la defensa del título conseguido en Qatar. Será su 19° estreno mundialista y buscará cortar una particular racha.

Hoy 11:36

La Selección Argentina debutará este martes ante Argelia en el Mundial 2026, desde las 22.00, en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, por la primera fecha del grupo. Será el comienzo de la defensa del título obtenido en Qatar 2022 y el 19° estreno mundialista de la Albiceleste.

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A lo largo de su historia, los debuts argentinos en Copas del Mundo tuvieron resultados dispares, entre triunfos ajustados, derrotas sorpresivas y partidos que marcaron el tono de campañas inolvidables. El dato particular es que, cada vez que Argentina debutó como campeona vigente, perdió: ocurrió en España 1982 ante Bélgica y en Italia 1990 ante Camerún.

Ahora, el equipo de Lionel Scaloni intentará revertir esa tendencia ante Argelia y comenzar con el pie derecho una nueva ilusión mundialista.

Uruguay 1930: Argentina 1-0 Francia

El primer partido mundialista de la Selección Argentina fue el 15 de julio de 1930, en el Gran Parque Central de Montevideo. La Albiceleste derrotó 1-0 a Francia con gol de Luis Monti a los 81 minutos.

En aquella Copa del Mundo, Argentina llegó hasta la final, donde cayó 4-2 ante Uruguay, el seleccionado anfitrión.

Italia 1934: Argentina 2-3 Suecia

La primera derrota argentina en un debut mundialista llegó en Italia 1934. En el estadio Renato Dall'Ara de Bologna, el equipo dirigido por Filippo Passucci perdió 3-2 ante Suecia.

Ernesto Bellis y Alberto Galateo marcaron para Argentina, pero los goles de Sven Jonasson, por duplicado, y Knut Kroon le dieron la clasificación a los escandinavos. Fue debut y despedida para la Albiceleste, ya que el torneo se disputó con formato de eliminación directa.

Suecia 1958: Argentina 1-3 Alemania Federal

Después de ausentarse en tres Mundiales consecutivos, Argentina volvió a la máxima cita en Suecia 1958. En Malmö, el equipo de Guillermo Stábile comenzó ganando con gol de Oreste Corbatta, pero Alemania Federal lo dio vuelta.

Un doblete de Helmut Rahn y un tanto de Uwe Seeler sellaron el 3-1 para el conjunto europeo. Argentina quedó eliminada en fase de grupos tras una dura goleada 6-1 ante Checoslovaquia.

Chile 1962: Argentina 1-0 Bulgaria

En el Mundial de Chile 1962, Argentina volvió a sonreír en un debut. En Rancagua, el equipo dirigido por Juan Carlos Lorenzo venció 1-0 a Bulgaria con gol de Héctor Facundo.

Sin embargo, esa fue la única victoria del seleccionado en el torneo. Luego cayó ante Inglaterra e igualó frente a Hungría, resultado que no le alcanzó para avanzar.

Inglaterra 1966: Argentina 2-1 España

La Albiceleste debutó con triunfo en Inglaterra 1966. En Villa Park, derrotó 2-1 a España gracias a un doblete de Luis Artime, luego del empate parcial de Pirri.

El equipo de Juan Carlos Lorenzo avanzó a cuartos de final, donde cayó ante el anfitrión en un partido marcado por la polémica expulsión de Antonio Rattín.

Alemania 1974: Argentina 2-3 Polonia

Tras ausentarse en México 1970, Argentina volvió al Mundial en Alemania 1974 con una derrota ante Polonia. En Stuttgart, cayó 3-2 en un partido intenso.

Ramón Heredia y Carlos Babington marcaron para la Albiceleste, mientras que Grzegorz Lato, por duplicado, y Andrzej Szarmach anotaron para los europeos. Argentina logró pasar de fase, pero quedó lejos de la pelea por el título.

Argentina 1978: Argentina 2-1 Hungría

En el único Mundial organizado en suelo argentino, el equipo de César Luis Menotti debutó con una trabajada victoria ante Hungría en el Monumental.

Los europeos se adelantaron con gol de Károly Csapó, pero Argentina lo dio vuelta con tantos de Leopoldo Jacinto Luque y Daniel Bertoni. Aquel camino terminó con la primera Copa del Mundo para la Albiceleste, tras vencer 3-1 a Países Bajos en la final.

España 1982: Argentina 0-1 Bélgica

La defensa del título de 1978 comenzó con el pie izquierdo. En España 1982, Argentina perdió 1-0 ante Bélgica en el Camp Nou, con gol de Erwin Vandenbergh.

El equipo de Menotti superó la primera fase, pero quedó eliminado en la segunda instancia tras caer ante Italia y Brasil.

México 1986: Argentina 3-1 Corea del Sur

El camino hacia la segunda estrella empezó con un triunfo ante Corea del Sur en el Estadio Olímpico de la Ciudad de México.

Argentina ganó 3-1 con dos goles de Jorge Valdano y uno de Oscar Ruggeri. Park Chang-sun descontó para los asiáticos. El equipo de Carlos Bilardo terminaría levantando la Copa tras vencer 3-2 a Alemania en la final.

Italia 1990: Argentina 0-1 Camerún

Como campeona vigente, Argentina volvió a debutar con derrota. En Italia 1990, cayó 1-0 ante Camerún en San Siro, con gol de François Omam-Biyik.

Pese al golpe inicial, el equipo de Bilardo llegó nuevamente a la final, donde perdió 1-0 ante Alemania por el penal convertido por Andreas Brehme.

Estados Unidos 1994: Argentina 4-0 Grecia

El debut más cómodo de Argentina en Mundiales llegó en Estados Unidos 1994. El equipo de Alfio Basile goleó 4-0 a Grecia, con tres goles de Gabriel Batistuta y uno de Diego Maradona.

Aquel partido quedó en la memoria por el festejo desaforado de Diego mirando a la cámara. Luego llegó el doping positivo, la frase “me cortaron las piernas” y la eliminación en octavos ante Rumania.

Francia 1998: Argentina 1-0 Japón

En Francia 1998, Argentina debutó con triunfo ajustado ante Japón, que disputaba su primera Copa del Mundo.

Gabriel Batistuta marcó el único gol del partido en el Stade de Toulouse. El equipo de Daniel Passarella llegó hasta cuartos de final, donde perdió 2-1 ante Países Bajos.

Corea/Japón 2002: Argentina 1-0 Nigeria

En Corea/Japón 2002, Argentina debutó con victoria ante Nigeria en el estadio de Kashima, con otro gol mundialista de Gabriel Batistuta.

El triunfo fue apenas un oasis en una campaña dolorosa. El equipo de Marcelo Bielsa, gran candidato tras una Eliminatoria brillante, quedó eliminado en fase de grupos luego de perder con Inglaterra y empatar con Suecia.

Alemania 2006: Argentina 2-1 Costa de Marfil

El seleccionado de José Pekerman debutó en Alemania 2006 con triunfo 2-1 ante Costa de Marfil, en Hamburgo.

Hernán Crespo y Javier Saviola marcaron para Argentina, mientras que Didier Drogba descontó sobre el final. La Albiceleste quedó eliminada en cuartos de final ante el local por penales.

Sudáfrica 2010: Argentina 1-0 Nigeria

Por tercer Mundial consecutivo, Argentina debutó ante un rival africano. En Sudáfrica 2010, el equipo dirigido por Diego Maradona venció 1-0 a Nigeria en el Ellis Park de Johannesburgo.

El gol fue de Gabriel Heinze, de palomita. El arquero Vincent Enyeama fue figura y evitó una diferencia mayor. Argentina fue eliminada en cuartos por Alemania, que ganó 4-0.

Brasil 2014: Argentina 2-1 Bosnia y Herzegovina

En Brasil 2014, Argentina debutó ante Bosnia y Herzegovina, otro seleccionado que jugaba por primera vez un Mundial.

El equipo de Alejandro Sabella ganó 2-1 con un gol en contra de Sead Kolašinac y un tanto de Lionel Messi. Vedad Ibišević descontó para los europeos. Argentina llegó hasta la final, donde perdió ante Alemania por el gol de Mario Götze en el alargue.

Rusia 2018: Argentina 1-1 Islandia

El debut en Rusia 2018 fue un empate 1-1 ante Islandia en el Spartak Arena de Moscú.

Sergio Agüero abrió el marcador, pero Alfreð Finnbogason igualó para los europeos. El partido también quedó marcado por el penal fallado por Lionel Messi. Argentina avanzó con sufrimiento, pero cayó en octavos ante Francia por 4-3.

Qatar 2022: Argentina 1-2 Arabia Saudita

En Qatar 2022, el equipo de Lionel Scaloni sufrió un golpe inesperado en el debut ante Arabia Saudita.

Argentina comenzó ganando con un penal de Lionel Messi, pero los goles de Saleh Al-Shehri y Salem Al-Dawsari dieron vuelta el partido y cortaron un invicto de 36 encuentros. Aquella derrota terminó siendo el punto de partida de una reacción histórica que culminó con la tercera estrella, tras vencer a Francia por penales en la final.

El balance de Argentina en debuts mundialistas

El historial de la Selección Argentina en debuts mundialistas es favorable: 11 triunfos, 1 empate y 6 derrotas. En esos 18 estrenos, la Albiceleste convirtió 27 goles y recibió 19.

El único debut en el que Argentina no pudo convertir fue en España 1982, cuando perdió 1-0 ante Bélgica.

Esta noche, ante Argelia, la Selección buscará sumar un nuevo capítulo positivo y cortar la racha negativa de los debuts posteriores a una consagración mundial.