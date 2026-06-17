Clima en Santiago del Estero: fresco, nublado y alta humedad para este miércoles

La temperatura máxima alcanzará los 20°C, mientras que la mínima será de 10°C. Aunque no se esperan lluvias, la humedad se mantendrá elevada durante toda la jornada.
El pronóstico del tiempo para este miércoles 17 de junio de 2026 en Santiago del Estero anticipa una jornada fresca y con abundante nubosidad, de acuerdo con los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
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Según el organismo, la temperatura mínima será de 10°C durante las primeras horas del día, mientras que la máxima llegará a los 20°C por la tarde, configurando un escenario típicamente otoñal para la provincia.
En cuanto al estado del cielo, se prevé que permanezca nublado durante la mañana y mayormente nublado hacia la tarde, lo que limitará la presencia del sol a lo largo de la jornada.
Si bien no se anuncian precipitaciones para este miércoles, otro de los aspectos destacados será el elevado porcentaje de humedad, que superaría el 90%, generando una mayor sensación de frescura, especialmente durante las primeras horas del día y la noche.
De esta manera, los santiagueños transitarán una jornada estable desde el punto de vista meteorológico, aunque con condiciones que invitan a salir con abrigo liviano, especialmente durante la mañana y al finalizar el día.