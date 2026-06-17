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SANTIAGO DEL ESTERO | 17 JUN 2026 | 10º
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Locales

Clima en Santiago del Estero: fresco, nublado y alta humedad para este miércoles

La temperatura máxima alcanzará los 20°C, mientras que la mínima será de 10°C. Aunque no se esperan lluvias, la humedad se mantendrá elevada durante toda la jornada.

Hoy 02:15

El pronóstico del tiempo para este miércoles 17 de junio de 2026 en Santiago del Estero anticipa una jornada fresca y con abundante nubosidad, de acuerdo con los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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Según el organismo, la temperatura mínima será de 10°C durante las primeras horas del día, mientras que la máxima llegará a los 20°C por la tarde, configurando un escenario típicamente otoñal para la provincia.

En cuanto al estado del cielo, se prevé que permanezca nublado durante la mañana y mayormente nublado hacia la tarde, lo que limitará la presencia del sol a lo largo de la jornada.

Si bien no se anuncian precipitaciones para este miércoles, otro de los aspectos destacados será el elevado porcentaje de humedad, que superaría el 90%, generando una mayor sensación de frescura, especialmente durante las primeras horas del día y la noche.

De esta manera, los santiagueños transitarán una jornada estable desde el punto de vista meteorológico, aunque con condiciones que invitan a salir con abrigo liviano, especialmente durante la mañana y al finalizar el día.

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