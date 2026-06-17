La Justicia avanza sobre Espert y pide su indagatoria por presunto lavado de dinero

La solicitud fue presentada por el fiscal federal Fernando Domínguez. La investigación se centra en una transferencia de 200.000 dólares realizada por el empresario Fred Machado, condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de dinero.

Hoy 17:43

El fiscal federal Fernando Domínguez solicitó este miércoles la indagatoria de José Luis Espert en el marco de una causa que investiga un presunto delito de lavado de dinero. El exdiputado nacional y referente de La Libertad Avanza es investigado por una transferencia de 200.000 dólares que recibió en 2020 del empresario Federico "Fred" Machado, quien recientemente fue condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de activos.

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Según la acusación, la fiscalía sostiene que Espert habría intentado justificar el origen de esos fondos mediante distintas operaciones patrimoniales, entre ellas la compra de vehículos de alta gama y pagos vinculados a un fideicomiso denominado Dunas.

En el requerimiento presentado ante la Justicia también fue incluida Varianza SA, la sociedad comercial vinculada al economista, por la presunta presentación de documentación contable falsa destinada a respaldar el origen del dinero investigado.

Asimismo, el fiscal pidió la indagatoria de Mariano Cosentino, contador de Espert, por su posible participación en las maniobras bajo análisis. Ahora será el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien deberá resolver si hace lugar a los pedidos formulados por la fiscalía.

La causa tiene como eje la relación entre Espert y Fred Machado, un empresario que colaboró con la primera candidatura presidencial del economista en 2019 y que se encontraba bajo investigación por maniobras vinculadas al narcotráfico. En mayo de este año, Machado admitió ante la Justicia estadounidense haber cometido delitos de fraude y lavado de dinero.

Uno de los puntos centrales del expediente es una transferencia por 200.000 dólares que el empresario realizó a favor de Espert en 2020. En distintas declaraciones públicas, el exlegislador sostuvo que ese dinero correspondía a un contrato de consultoría relacionado con un proyecto minero en Guatemala.

Sin embargo, la fiscalía puso en duda esa explicación al señalar que no existen evidencias concretas de que Espert haya desarrollado tareas profesionales vinculadas a esa actividad. Además, los investigadores sostienen que el economista nunca viajó al país centroamericano y que los emprendimientos mineros mencionados no se encontraban operativos al momento de la supuesta asesoría.

Con estos elementos, la fiscalía consideró que existen motivos suficientes para avanzar con las indagatorias y profundizar la investigación sobre el origen y destino de los fondos recibidos por el exdiputado.