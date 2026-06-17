Bombazo en Boca: Edinson Cavani dejará el club y negocian la rescisión de su contrato

El Xeneize tomó una fuerte decisión de cara al segundo semestre de la temporada. Por determinación del entrenador Rodolfo Arruabarrena, el delantero no será tenido en cuenta y la dirigencia ya trabaja para poner fin a su vínculo.

Hoy 20:16

El inicio de la pretemporada trajo una noticia que sacudió al mundo de Boca Juniors. A pocas horas del regreso a los entrenamientos, el entrenador Rodolfo Arruabarrena le comunicó a la dirigencia que Edinson Cavani no forma parte de sus planes deportivos debido a los reiterados problemas físicos que afectaron al delantero en los últimos meses.

Tras esa decisión, el club comenzó las gestiones con el entorno del atacante uruguayo para acordar la rescisión de un contrato que, en principio, tenía vigencia hasta diciembre de este año. Las conversaciones avanzarán en las próximas horas con el objetivo de alcanzar una salida consensuada entre ambas partes.

Las constantes lesiones que sufrió Cavani durante su etapa en el conjunto xeneize fueron determinantes para que el cuerpo técnico optara por buscar otras alternativas en el frente de ataque. Si bien el experimentado goleador mostró destellos de su jerarquía, las dificultades para mantener continuidad terminaron inclinando la balanza hacia su salida.

De concretarse la desvinculación, Edinson Cavani pondrá fin a un ciclo que generó una enorme expectativa desde su llegada a Boca Juniors, pero que estuvo marcado por las interrupciones físicas y la imposibilidad de sostener una presencia regular en el equipo.

Con esta decisión, el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena comienza a delinear el plantel con el que afrontará la segunda parte de la temporada, mientras la dirigencia trabaja para resolver la situación contractual del histórico delantero uruguayo.