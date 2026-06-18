Enzo Fernández es la gran prioridad de José Mourinho para reforzar al Real Madrid

El flamante entrenador del Real Madrid habría pedido especialmente la incorporación del mediocampista de la Selección Argentina, mientras que la dirigencia merengue prepara una oferta superior a los 100 millones de euros para intentar convencer al Chelsea.

Hoy 15:45

El Real Madrid podría protagonizar uno de los grandes golpes del mercado de pases europeo. De acuerdo con distintas versiones surgidas desde España, José Mourinho tiene como máxima prioridad incorporar a Enzo Fernández y el club presidido por Florentino Pérez estaría dispuesto a presentar una propuesta superior a los 100 millones de euros para negociar con Chelsea.

Según trascendió, ya habrían existido contactos entre el entorno del volante argentino y el conjunto español para avanzar en un posible acuerdo contractual. El siguiente paso sería abrir conversaciones formales con Chelsea, institución que no tendría intenciones de desprenderse del futbolista, aunque una oferta importante y la voluntad del jugador podrían modificar el escenario.

El regreso de Mourinho al banco del Real Madrid habría sido determinante para acelerar el interés. El entrenador portugués considera que Enzo Fernández es una pieza clave para fortalecer el mediocampo y lo ubicó en lo más alto de la lista de refuerzos para afrontar la nueva temporada en el Santiago Bernabéu.

Mientras tanto, el mediocampista continúa enfocado en su participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026. Tras ser titular en la victoria frente a Argelia, todo indica que volverá a integrar el equipo inicial en el compromiso ante Austria, consolidado como uno de los referentes del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

El interés del Real Madrid por el exjugador de River Plate no es nuevo y se mantiene desde hace varios meses. Sin embargo, cualquier negociación aparece condicionada por el vínculo que une a Enzo Fernández con Chelsea hasta 2032 y por la elevada tasación que el club inglés le habría fijado, cercana a los 140 millones de euros, una cifra que obligaría al conjunto español a realizar una inversión histórica para concretar su fichaje.