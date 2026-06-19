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SANTIAGO DEL ESTERO | 19 JUN 2026 | 18º
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"Buscamos reconocer e inspirar a las nuevas generaciones que están innovando y generando trabajo"

Así se refirieron a la próxima entrega del Premio Empresario Joven Sofia Garnica y Carla Ledesma Sarquiz de la Comisión Joven, integrantes de la Cámara de Comercio a Industria de Santiago del Estero, durante un diálogo con Radio Panorama.

Hoy 13:32

La Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero, a través de su Comisión Joven, lanzó la convocatoria para participar del Premio Empresario Joven 2026, una iniciativa que busca reconocer el talento, la innovación y el compromiso de las nuevas generaciones de emprendedores.

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En diálogo con Radio Panorama, Sofía Garnica y Carla Ledesma Sarquiz, integrantes de la Comisión Joven, destacaron el espíritu de la propuesta: “Buscamos reconocer e inspirar a las nuevas generaciones que están innovando y generando trabajo”.

El evento se llevará a cabo el próximo 11 de agosto en el Fórum, donde se desarrollarán premiaciones, disertaciones, espacios de networking y actividades orientadas a fortalecer el ecosistema emprendedor de la provincia.

Las organizadoras explicaron que el premio contempla diversas categorías y distinciones, entre ellas menciones de honor al oficio, impacto social y relevo generacional, poniendo en valor distintos aspectos del entramado productivo local.

En ese sentido, subrayaron el rol de la Comisión Joven dentro de la institución: “Marca la continuidad de la Cámara. Muchos de nosotros somos parte de la tercera generación de familias que se dedican a lo mismo”, señalaron.

Asimismo, remarcaron la importancia de visibilizar historias de esfuerzo: El espíritu que buscamos es que los chicos se inspiren detrás de cada historia de perseverancia. El argentino tiene como característica la resiliencia, que nace muchas veces de la necesidad y se transforma en una fortaleza competitiva. No todo es el capital, sino también el esfuerzo y encontrar oportunidades en momentos difíciles”.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 18 y 40 años, con domicilio en Santiago del Estero, que cuenten con un emprendimiento o empresa formalmente constituida, con inscripción correspondiente y CUIT activo.

Desde la organización invitaron a los interesados a sumarse a esta propuesta que no solo premia el trabajo realizado, sino que también genera espacios de encuentro, aprendizaje y vinculación entre emprendedores de toda la provincia.

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