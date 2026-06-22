En vivo: Jordania y Argelia se juegan una final anticipada en el Mundial por el grupo de Argentina

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|0
|0
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|Equipo
|PJ
|G
|E
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|GF
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|0
|0
|0
|0
|2
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
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|1
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Ambos seleccionados vienen de perder en el debut y necesitan sumar de a tres para mantener vivo el sueño de llegar a los dieciseisavos de final.
Jordania y Argelia se enfrentarán desde las 00.00 en el Estadio Bahía de San Francisco, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Los dos seleccionados llegan golpeados tras perder en el debut y buscarán su primera victoria en la Copa del Mundo para seguir con chances de avanzar a los dieciseisavos de final.
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