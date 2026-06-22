El influencer fanático de Ronaldo celebró el penal errado de Messi y generó polémica en redes

Speed, influencer y fanático de Cristiano Ronaldo, festejó con euforia el disparo fallido de Lionel Messi durante el partido Argentina vs. Austria en el Mundial 2026, provocando críticas en redes sociales.

Hoy 23:48

Lionel Messi no pudo convertir un penal al inicio del encuentro entre la Selección argentina y Austria, por la segunda fecha del Mundial 2026. Mientras miles de fanáticos lamentaban la ocasión desperdiciada, un reconocido streamer se mostró eufórico por el error.

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Se trata de Speed, influencer estadounidense y declarado fan de Cristiano Ronaldo, quien asistió al estadio de Dallas con la camiseta de Austria puesta, en un gesto que muchos interpretaron como una provocación hacia Messi. Durante la ejecución del penal, el streamer se filmó celebrando mientras la pelota se iba afuera, mostrando su reacción ante millones de seguidores en sus redes.

La celebración no pasó desapercibida: durante la transmisión en vivo se enfocaron a los hinchas argentinos y rápidamente se generaron críticas en plataformas sociales, sobre todo después de que Messi anotara el primer gol del partido y equilibrara la situación para la Albiceleste.