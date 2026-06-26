Cabo Verde sigue haciendo historia: se clasificó a 16avos y será rival de Argentina

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El seleccionado africano empató sin goles con Arabia Saudita, quedó segundo de su grupo y ahora chocará con el campeón del mundo.
Cabo Verde escribió la página más importante de su historia futbolística al clasificarse a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El seleccionado africano igualó 0 a 0 ante Arabia Saudita por la última fecha del Grupo H y se ganó el derecho de enfrentar a la Selección Argentina en la próxima ronda.
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El resultado, sumado a la derrota de Uruguay frente a España por 1 a 0, le permitió al conjunto africano quedarse con el segundo puesto de la zona, a pesar de haber terminado con apenas tres puntos.
La clasificación tomó todavía más valor por el contexto. Cabo Verde, que disputa su primera Copa del Mundo, logró avanzar de fase en un grupo muy parejo y superó a un seleccionado histórico como Uruguay, que quedó eliminado.
El equipo africano dominó buena parte del desarrollo ante Arabia Saudita, aunque no logró trasladar esa superioridad al marcador. Le faltó precisión en los metros finales, pero el empate terminó alcanzándole para concretar una clasificación histórica.
En el otro partido del grupo, España venció 1 a 0 a Uruguay gracias a un gol de Álex Baena, en una jugada que tuvo complicidad de Fernando Muslera. Ese resultado terminó de acomodar a los africanos en el segundo puesto, detrás del seleccionado español.
De esta manera, España cerró el grupo como líder con siete unidades, mientras que Cabo Verde avanzó como escolta. Arabia Saudita, en cambio, quedó eliminada en la fase de grupos tras cerrar su participación con dos empates y una derrota.
El cruce entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final se disputará el próximo viernes 3 de julio, desde las 19.00, en el Hard Rock Stadium de Miami.
Para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, será el inicio del camino en la fase eliminatoria. Para Cabo Verde, en cambio, será la continuidad de una campaña que ya quedó marcada como la más importante de su historia.