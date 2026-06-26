Cabo Verde sigue haciendo historia: se clasificó a 16avos y será rival de Argentina

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 JUN 2026 | 13º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo H
Uruguay 0
España 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde 0
Arabia Saudita 0
FINALIZADO
00:00 Grupo G
Egipto -
Irán -
27 / 06 / 2026
00:00 Grupo G
Nueva Zelanda -
Bélgica -
27 / 06 / 2026
18:00 Grupo L
Croacia -
Ghana -
27 / 06 / 2026
18:00 Grupo L
Panamá -
Inglaterra -
27 / 06 / 2026
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Bosnia Herzegovina
3 - 1
Qatar
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
2 - 1
Canadá
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Marruecos
4 - 2
Haití
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 3
Brasil
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
0 - 3
México
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Sudáfrica
1 - 0
Corea del Sur
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Bélgica
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Egipto
vs
Irán
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Panamá
vs
Inglaterra
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Croacia
vs
Ghana
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
RD Congo
vs
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
Colombia
vs
Portugal
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Jordania
vs
Argentina
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Argelia
vs
Austria
28 / 06 / 2026 16:00
Sudáfrica
vs
Canadá
29 / 06 / 2026 14:00
Brasil
vs
Japón
29 / 06 / 2026 17:30
Alemania
vs
Paraguay
29 / 06 / 2026 22:00
Países Bajos
vs
Marruecos
30 / 06 / 2026 14:00
Costa de Marfil
vs
Noruega
30 / 06 / 2026 18:00
Francia
vs
Suecia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Sudáfrica 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Republica Checa 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Suiza 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Canadá 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Qatar 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 4 2 2 3
3 Haití 1 0 0 1 2 4 -2 0
4 Escocia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Turquía 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Australia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Estados Unidos 1 0 0 1 2 3 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Costa de Marfil 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Ecuador 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Alemania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Japón 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Suecia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Arabia Saudita 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uruguay 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Senegal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Francia 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Noruega 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Irak 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Cabo Verde sigue haciendo historia: se clasificó a 16avos y será rival de Argentina

El seleccionado africano empató sin goles con Arabia Saudita, quedó segundo de su grupo y ahora chocará con el campeón del mundo.

Hoy 23:46

Cabo Verde escribió la página más importante de su historia futbolística al clasificarse a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El seleccionado africano igualó 0 a 0 ante Arabia Saudita por la última fecha del Grupo H y se ganó el derecho de enfrentar a la Selección Argentina en la próxima ronda.

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El resultado, sumado a la derrota de Uruguay frente a España por 1 a 0, le permitió al conjunto africano quedarse con el segundo puesto de la zona, a pesar de haber terminado con apenas tres puntos.

La clasificación tomó todavía más valor por el contexto. Cabo Verde, que disputa su primera Copa del Mundo, logró avanzar de fase en un grupo muy parejo y superó a un seleccionado histórico como Uruguay, que quedó eliminado.

El equipo africano dominó buena parte del desarrollo ante Arabia Saudita, aunque no logró trasladar esa superioridad al marcador. Le faltó precisión en los metros finales, pero el empate terminó alcanzándole para concretar una clasificación histórica.

En el otro partido del grupo, España venció 1 a 0 a Uruguay gracias a un gol de Álex Baena, en una jugada que tuvo complicidad de Fernando Muslera. Ese resultado terminó de acomodar a los africanos en el segundo puesto, detrás del seleccionado español.

De esta manera, España cerró el grupo como líder con siete unidades, mientras que Cabo Verde avanzó como escolta. Arabia Saudita, en cambio, quedó eliminada en la fase de grupos tras cerrar su participación con dos empates y una derrota.

Cuándo juegan Argentina y Cabo Verde

El cruce entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final se disputará el próximo viernes 3 de julio, desde las 19.00, en el Hard Rock Stadium de Miami.

Para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, será el inicio del camino en la fase eliminatoria. Para Cabo Verde, en cambio, será la continuidad de una campaña que ya quedó marcada como la más importante de su historia.

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