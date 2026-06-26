Una figura en Europa y mayoría de la liga local: radiografía de Jordania, el rival de Argentina

Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 JUN 2026 | 13º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo H
Uruguay 0
España 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde 0
Arabia Saudita 0
FINALIZADO
00:00 Grupo G
Egipto -
Irán -
27 / 06 / 2026
00:00 Grupo G
Nueva Zelanda -
Bélgica -
27 / 06 / 2026
18:00 Grupo L
Croacia -
Ghana -
27 / 06 / 2026
18:00 Grupo L
Panamá -
Inglaterra -
27 / 06 / 2026
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Bosnia Herzegovina
3 - 1
Qatar
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
2 - 1
Canadá
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Marruecos
4 - 2
Haití
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 3
Brasil
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
0 - 3
México
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Sudáfrica
1 - 0
Corea del Sur
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Bélgica
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Egipto
vs
Irán
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Panamá
vs
Inglaterra
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Croacia
vs
Ghana
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
RD Congo
vs
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
Colombia
vs
Portugal
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Jordania
vs
Argentina
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Argelia
vs
Austria
28 / 06 / 2026 16:00
Sudáfrica
vs
Canadá
29 / 06 / 2026 14:00
Brasil
vs
Japón
29 / 06 / 2026 17:30
Alemania
vs
Paraguay
29 / 06 / 2026 22:00
Países Bajos
vs
Marruecos
30 / 06 / 2026 14:00
Costa de Marfil
vs
Noruega
30 / 06 / 2026 18:00
Francia
vs
Suecia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Sudáfrica 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Republica Checa 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Suiza 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Canadá 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Qatar 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 4 2 2 3
3 Haití 1 0 0 1 2 4 -2 0
4 Escocia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Turquía 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Australia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Estados Unidos 1 0 0 1 2 3 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Costa de Marfil 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Ecuador 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Alemania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Japón 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Suecia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Arabia Saudita 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uruguay 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Senegal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Francia 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Noruega 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Irak 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
X
Somos Deporte

Una figura en Europa y mayoría de la liga local: radiografía de Jordania, el rival de Argentina

El seleccionado asiático cerrará su participación en el Grupo J ante la Albiceleste. La mitad de su plantel juega en el fútbol jordano y apenas dos futbolistas se desempeñan fuera de Asia.

Hoy 21:35

La Selección Argentina cerrará este sábado su participación en el Grupo J del Mundial 2026 ante Jordania, un rival que ya quedó eliminado, pero que buscará despedirse con una buena imagen frente al vigente campeón del mundo.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega con la clasificación a los dieciseisavos de final y el primer puesto asegurados, mientras que el conjunto asiático perdió sus dos primeros partidos en su debut absoluto en una Copa del Mundo.

Jordania es dirigida por el marroquí Jamal Sellami, quien fue elegido por la federación en junio de 2024 para encabezar un proyecto inspirado en el crecimiento de Marruecos. Su llegada se dio pocos meses después del histórico subcampeonato asiático logrado por el seleccionado jordano en 2023.

Pese a no contar con grandes figuras internacionales, el equipo logró sostener buenas expectativas y sorprendió durante las Eliminatorias, hasta conseguir una clasificación inédita al Mundial.

Mousa Al-Tamari, la gran figura de Jordania

El nombre más destacado del plantel es Mousa Al-Tamari, delantero de 29 años que juega en el Stade Rennais de Francia. Es el único futbolista jordano convocado que se desempeña actualmente en Europa.

El extremo derecho es conocido como “el Messi jordano”, aunque él suele evitar ese apodo. Su salto al fútbol europeo se dio en 2018, cuando llegó al APOEL de Chipre. Luego pasó por OH Leuven de Bélgica y más tarde se asentó en la Ligue 1, primero en Montpellier y luego en Stade Rennais, club al que llegó en febrero de 2025.

En la lista inicial también figuraba Ibrahim Sabra, atacante de 20 años del Göztepe de Turquía, que venía de estar a préstamo en Lokomotiva de Zagreb. Sin embargo, sufrió una lesión en un amistoso previo y fue desafectado.

Un plantel con fuerte presencia local

La mitad del plantel jordano juega en el fútbol de su país. De los 26 convocados, 13 se desempeñan en la liga local, una señal clara del perfil del seleccionado que enfrentará a la Argentina.

El club que más jugadores aporta es Al Hussein, con ocho futbolistas. Aunque no es históricamente la institución más importante del país, en los últimos años creció con fuerza y viene de ser tricampeón.

Entre sus representantes en el Mundial aparecen el arquero Yazeed Abulaila; los defensores Saed Al-Rousan, Saleem Obaid, Mohammad Abu Ghoush y el capitán Ehsan Haddad; los volantes Nizar Al-Rashdan y Rajaei Ayed; y el atacante Mahmoud Al-Mardi.

Por su parte, Al-Faisaly, el club más ganador de Jordania con 35 títulos, cuenta con tres jugadores dentro del seleccionado.

Dónde juegan los convocados de Jordania

Además de los 13 futbolistas de la liga jordana, el plantel se completa con jugadores que militan en distintos campeonatos de Asia y África.

Dos futbolistas juegan en Malasia, cuatro en Irak, dos en Qatar, uno en Arabia Saudita y otro en Corea del Sur.

Fuera de Asia aparecen dos excepciones en ataque: Odeh Al-Fakhouri, de 20 años, quien juega en Pyramids de Egipto, y Mohammad Abu Zrayq, futbolista del Raja Casablanca de Marruecos.

Ese mapa marca una diferencia fuerte con la estructura de las principales potencias mundialistas y permite dimensionar el tipo de rival que tendrá la Selección Argentina en el cierre del grupo.

Jordania buscará despedirse ante el campeón del mundo

Aunque ya no tiene chances de avanzar, Jordania intentará cerrar su primera experiencia mundialista con una actuación competitiva frente a la Albiceleste.

Argentina, por su parte, utilizará el partido para administrar cargas, darle minutos a futbolistas que tuvieron poca participación y llegar de la mejor manera al cruce de dieciseisavos de final.

TEMAS Jordania Mundial 2026
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Francia aplastó a Noruega con otra goleada y se afirma como candidato en el Mundial
  2. 2. Decepción Celeste: España aprovechó un error de Muslera y eliminó a Uruguay del Mundial
  3. 3. Scaloni prepara una formación inédita para enfrentar a Jordania
  4. 4. Tragedia en la Ruta 34: dos camioneros murieron calcinados tras un violento choque frontal cerca de Mailín
  5. 5. Conmoción por la muerte de Ernestina Pais: la conductora falleció tras ser embestida por un tren
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT