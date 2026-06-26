Cabo Verde será el rival de Argentina en los 16avos de final del Mundial: día, horario y sede

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El seleccionado africano empató sin goles con Arabia Saudita y chocará con la Scaloneta en la siguiente fase.
Cabo Verde empató sin goles ante Arabia Saudita y se convirtió en el rival de la Selección Argentina en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.
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El conjunto africano, una de las sorpresas del torneo, ya había dado que hablar en la fase de grupos tras empatar frente a España y Uruguay, resultados que lo mantuvieron con chances de clasificación hasta la última fecha.
En su cierre de zona, volvió a igualar y ese punto le alcanzó para finalizar en el segundo puesto del Grupo H, asegurando así su cruce ante el campeón del mundo.
Con este resultado, la Albiceleste enfrentará a Cabo Verde en los dieciseisavos de final, en un duelo que ya genera expectativa por el rendimiento del conjunto africano.
El partido se jugará el próximo viernes 3 de julio a las 19 en Miami, con televisación de Canal 7 de Santiago del Estero.
Argentina llega a este cruce como primera de su gurpo, mientras que Cabo Verde buscará seguir sorprendiendo en su histórica participación mundialista.