Detuvieron a un joven acusado de golpear a su pareja y lesionar a su bebé de seis meses en La Banda

El hecho ocurrió en el barrio Villa Nueva, donde el acusado de 21 años fue sorprendido por la Policía mientras agredía a la mujer que sostenía al niño en brazos.

Hoy 23:51

Un joven de 21 años fue detenido en la ciudad de La Banda, acusado de protagonizar un violento episodio de violencia de género en el que resultaron lesionados su pareja y el hijo de ambos, un bebé de apenas seis meses.

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El hecho ocurrió alrededor de las 23 del jueves, en la intersección de avenida Libertador y calle Rioja, en el barrio Villa Nueva, donde efectivos de la División Prevención N° 4 acudieron tras recibir un llamado de emergencia que alertaba sobre una agresión.

Al arribar al lugar, los policías encontraron al acusado agrediendo físicamente a una mujer de 22 años, quien sostenía al bebé en sus brazos. Según la denuncia, el joven le propinó golpes en distintas partes del cuerpo y posteriormente la empujó, provocando que el niño impactara contra un muro y sufriera lesiones en la cabeza.

Ante la situación, el personal policial intervino de inmediato, redujo al agresor y resguardó tanto a la mujer como al menor, mientras se solicitaba asistencia médica para ambos.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, la agresión se inició tras una discusión en las inmediaciones de su domicilio y fue escalando hasta convertirse en un ataque físico.

Por disposición del Fiscal de Género interviniente, el acusado quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia. En tanto, la Comisaría de la Mujer y la Familia N° 2 tomó intervención en el caso para brindar asistencia a las víctimas y continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.