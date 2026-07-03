Luis Caputo presentará el lunes un plan para garantizar el pago de la deuda en dólares hasta 2027

El ministro de Economía dará a conocer el próximo lunes el programa financiero con el que buscará cubrir los vencimientos de 2026 y 2027.

Hoy 19:53

El próximo lunes, el ministro de Economía Luis Caputo va a presentar el programa financiero para cubrir los vencimientos de deuda en dólares previstos para 2026 y 2027. En el quinto piso del Palacio de Hacienda ya adelantaron que se tratará de un “programa conservador” tanto en sus supuestos como en las fuentes de financiamiento y colocaciones que se van a hacer en 2027, el cual contará con colchones y opcionalidades.

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El anuncio oficial incluirá la exposición del ministro Caputo, el viceministro, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, quienes detallarán la hoja de ruta diseñada para enfrentar los pagos de deuda en moneda extranjera en los próximos dos años.

El foco del programa financiero estará puesto en señalizar cada uno de los vencimientos de deuda en dólares del Tesoro para 2026 y 2027, y en especificar cuáles serán las fuentes de financiamiento para cubrir esas necesidades. Así lo describió Furiase, durante su participación en el streaming Carajo, quien destacó que el programa “va a mostrar cómo se van armando opcionalidades, opciones que va a tener el equipo económico en función de esta estrategia financiera”.

El funcionario subrayó el carácter conservador del plan, que se sustenta en supuestos cautelosos y en la construcción de colchones financieros para garantizar la cobertura de los compromisos en 2027. “Es un programa financiero muy conservador en lo que tiene que ver con los supuestos, las colocaciones y las fuentes de financiamiento que se van a hacer 2027. Es un programa financiero que muestra el armado de colchones, de buffers con el que llegamos a 2027”, afirmó.

De manera oficial, por las declaraciones de diferentes funcionarios del Ministerio de Economía, se sabe que el programa financiero va a incluir garantías con organismos internacionales. Hasta el momento, Caputo consiguió la aprobación de un respaldo por USD 2.000 millones por parte del Banco Mundial y de USD 550 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Solo falta aguardar porque el directorio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) trate el próximo 22 de julio, que será entre USD 250 millones y USD 300 millones.

A su vez, este viernes se conoció que el Banco Central (BCRA) extendió hasta 2028 el vencimiento de la totalidad de sus operaciones de REPO con Banco internacionales. Siendo este una de las opciones que ya se contemplaba en la city porteña como parte de la estrategia financiera rumbo al 2027. Semanas atrás, la consultora 1816 aseguró que, más allá de cómo se consiga el dinero para los pagos, "lo que parece evidente es que no hay ningún riesgo de incumplimiento de los vencimientos 2027″.

En ese sentido, la consultora hiló fino y aseguró en las última semanas, que con lo que conseguido hasta ahora y los anuncios por venir, Caputo tendría USD13.100 millones y solo le restarían conseguir USD 17.600 millones para cubrir los vencimientos hasta diciembre de 2027. Una cifra, que por cómo se componen, no sería complicado de lograr.

Hasta el momento el Tesoro juntó USD 3.082 millones mediante licitaciones de Bonares, ya depositados en el Banco Central (BCRA). Además, también en la última semana, sumó la confirmación de garantías del Banco Mundial (BM)y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que habilitan financiamiento privado a seis años de plazo por cerca deUSD 4.000 millones. Para1816, el programa financiero se completa con la inminente renovación de los repos del BCRA, que suman USD 6.000 millones y vencen entre octubre de 2026 y abril de 2027. Prueba de este inminente anuncio es que para asegurar la operación, el Tesoro entregó al BCRA bonos AL35 y AE38 como garantía. Se perfila así la arquitectura para afrontar los vencimientos en divisas de los próximos meses.

Reacción del mercado

Una de las claves esta en la reacción que puede tener el mercado ante la presentación que llevará acabo el próximo lunes el ministro Caputo. Sobre todo luego de la baja que tuvo el riesgo país en las últimas semanas luego de que dos tres calificadoras más importantes (Fitch Rating y Standard and Poor’s) ya le subieron la nota a la deuda argentina y la tercera, Moody’s, dijo que espera un programa financiero para despejar vencimientos de 2027 antes de tomar una decisión.

Fuentes del Ministerio de Economía consultadas por este medio insistieron en que el diseño del programa busca disipar la preocupación que existe en el mercado sobre los pagos de deuda previstos para 2027. “Nunca sabes qué va a pasar con la reacción del mercado. El programa es bien conservador, pero desmitifica el problema del 2027. Todo está financiado y 2027 es más fácil que este año. Si el mercado espera algo difícil, la reacción tiene que ser positiva”, afirmaron en off the record.

Esta semana, el jueves, el riesgo país bajó seis puntos básicos (p.b) y cerró en 415 p.b. marcando un nuevo mínimo en lo que va de gestión de Javier Milei y desde 2018. La expectativa esta en si con el anuncio de próximo lunes, el indicador de JP Morgan no baje al terreno de los 300 p.b. y se abra el “portón” que buscaban en el Ministerio de Economía para salir a colocar al mercado internacional.

El programa financiero que presentará Economía apunta a responder a las inquietudes de analistas e inversores respecto a la magnitud de los compromisos que se concentran en el año 2027. Según Furiase, el mensaje principal será mostrar que el 2027, donde muchos economistas e inversores están poniendo el foco, son los vencimientos y cómo lo van a financiar. Lo que vamos a mostrar es que, producto de todas las estrategias financieras en las que venimos trabajando, vamos a mostrar que está completamente cerrado no solo el 2026 y 2027, y que además el 2027 va a ser menos desafiante que el 2026 en términos de las fuentes de financiamiento que tenemos que desarrollar, y eso es producto de los colchones que ya estamos armando ahora”.

La presentación oficial del lunes marcará la primera exposición pública de este esquema y, según los funcionarios, estará centrada en un enfoque técnico y detallado sobre cada una de las fuentes de financiamiento. El objetivo es dejar en claro que la estrategia oficial no depende de una sola alternativa, sino que contempla varias vías para acceder a los recursos necesarios y así reducir la incertidumbre sobre la capacidad del Tesoro para afrontar los vencimientos.