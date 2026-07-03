Identificaron al hombre hallado sin vida dentro de un automóvil en la Ruta Provincial nº 3

Tras un intenso trabajo de investigación, la Policía confirmó la identidad del fallecido encontrado en un vehículo en un coto de caza del departamento Choya.

Hoy 15:29

Luego del fuerte operativo desplegado en horas de la mañana del viernes sobre la Ruta Provincial N° 3, a la altura de la localidad de Santa Catalina (departamento Choya), la Policía logró identificar a la persona hallada sin vida en el interior de un automóvil.

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El hallazgo se produjo tras el aviso de un vecino que alertó sobre la presencia de un vehículo detenido en un predio rural. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un hombre sin vida dentro del rodado, lo que motivó un amplio despliegue policial y judicial en la zona.

Con el avance de las tareas investigativas, se confirmó que la víctima es un hombre de 50 años, oriundo de la provincia de Salta, identificado como Rafael Recalde.

De acuerdo con las primeras pericias, el cuerpo presentaba una herida compatible con arma de fuego en la zona abdominal. En el lugar, además, se habría encontrado un arma de fuego, elemento que forma parte de las pruebas incorporadas a la investigación.

Durante la requisa del vehículo, los investigadores procedieron al secuestro de un revólver calibre .357 Magnum, junto con distintos elementos personales del fallecido, entre ellos un teléfono celular, un reloj de pulsera, documentación y una suma de dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera.

El automóvil fue preservado para las pericias correspondientes, mientras que la Unidad Morguera realizó el traslado del cuerpo para las diligencias de rigor.

Si bien una de las hipótesis iniciales apunta a un posible suicidio, las autoridades judiciales señalaron que no se descarta ninguna línea de investigación y el caso continúa bajo estricto análisis para determinar las circunstancias del hecho.