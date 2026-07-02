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SANTIAGO DEL ESTERO | 03 JUL 2026 | 9º
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Locales

La Feria Artesanal 2026 abrió sus puertas y ya es uno de los grandes atractivos por el aniversario de Santiago

Con la presencia de autoridades provinciales y municipales, quedó oficialmente inaugurada la tradicional muestra en el predio de Changolandia y El Rosedal.

Hoy 12:46
Feria Artesanal

Con un acto encabezado por autoridades provinciales y municipales, este viernes al mediodía quedó oficialmente inaugurada la edición 2026 de la tradicional Feria Artesanal, uno de los principales eventos organizados en el marco de los festejos por el 473° aniversario de la ciudad de Santiago del Estero.

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La muestra se desarrolla en el predio de Changolandia y el espacio El Rosedal, en el Parque Aguirre, donde miles de visitantes podrán disfrutar de una amplia propuesta cultural, comercial y gastronómica durante todo el mes.

En esta edición, la feria reúne alrededor de 500 stands de artesanos santiagueños y de distintas provincias del país, además de carpas institucionales y gubernamentales, espacios de gastronomía regional y de colectividades, juegos de realidad virtual y un escenario con una destacada programación artística.

La Feria Artesanal permanecerá abierta al público hasta el domingo 26 de julio. El horario de atención será de lunes a jueves, de 14 a 23, mientras que los viernes, sábados, domingos y feriados abrirá de 11 a 0.

Como cada año, el tradicional paseo se consolida como uno de los principales puntos de encuentro de vecinos y turistas durante las celebraciones por un nuevo aniversario de la "Madre de Ciudades", ofreciendo un espacio para disfrutar de la cultura, las artesanías y la producción regional.

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