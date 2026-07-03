Revelan que la cocaína secuestrada venía a Santiago y estaba bajo custodia policial

Representan casi U$S 95.000 en drogas. El camionero que la transportaba dijo que la droga le fue entregada por un hombre de una fuerza de seguridad, en Orán, Salta y que debía entregarla a "gente" en Las Termas.

Hoy 06:46

Los 37 kilos de cocaína secuestrados en Las Termas formaban parte de un cargamento que ya había sido incautado previamente. Ahora, los investigadores intentan determinar cómo volvió a circular en el mercado local.

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El hecho se conoció este miércoles, cuando la droga era transportada en un camión que fue interceptado por la policía de Tucumán durante el operativo “Lapacho”, en Valentín Jiménez, en el límite entre Tucumán y Santiago del Estero.

El procedimiento se realizó cerca de las 12.30. El vehículo, un camión Mercedes Benz, ingresaba a territorio tucumano. Según fuentes locales, el conductor, cuya identidad no fue revelada, no se resistió al control, aunque indicó que no podía abrir el capó.

Los efectivos le informaron que no podría continuar su viaje hasta que se realizara una inspección completa del vehículo. El chofer dijo que se comunicaría con el propietario del camión para resolver el problema. Luego del llamado, regresó y manifestó que su empleador le había transferido $500.000 para intentar solucionar la situación.

Ante esta situación, los policías decidieron demorarlo y, con autorización judicial, revisaron el sector del motor. Allí encontraron 37 kilos de cocaína ocultos entre los componentes mecánicos.

Durante la inspección, los investigadores detectaron características que llamaron la atención. Los paquetes estaban numerados y algunos presentaban perforaciones o cortes en sus envoltorios. Según explicaron, estas marcas suelen realizarse durante procedimientos de secuestro, cuando se identifican los bultos y se hacen pruebas para confirmar la sustancia.

El jefe de Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, confirmó que se informó de inmediato a la Justicia. Señaló que existen indicios de que la droga podría haber sido secuestrada anteriormente y, por motivos que se investigan, volvió a circular.

A partir de esto, la Justicia inició una nueva investigación y no descarta la realización de nuevos procedimientos.

En paralelo, los investigadores intentan identificar al supuesto propietario del camión, con quien el conductor se comunicó tras ser interceptado. Luego de mencionar la transferencia de dinero, el chofer evitó brindar más información sobre esa persona.

Actualmente, se realizan pericias sobre el teléfono del conductor para determinar la identidad de este contacto y establecer si se trata de una persona real o de una maniobra para desviar la investigación.

Según su declaración, el chofer, oriundo de Salta, habría sido contratado para trasladar el camión desde Orán. También indicó que tomó contacto con una persona vinculada a una fuerza de seguridad, quien le habría facilitado las condiciones para iniciar el viaje hacia Santiago del Estero, donde debía concretar la entrega.

El destino final era Las Termas de Río Hondo. El procedimiento policial se realizó a menos de 30 kilómetros del lugar previsto para la entrega.

Fuentes judiciales señalaron que el kilo de cocaína en zonas fronterizas ronda los U$S 2.500. En algunos casos, cuando se busca reducir riesgos, la droga puede ofrecerse a valores más bajos.