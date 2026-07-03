Motochorro huía de la policía, chocó contra un colectivo y murió

Video. El delincuente tenía 17 años. Era buscado por un presunto robo cometido minutos antes. La persecución terminó cuando impactó contra una unidad de la línea 129.

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Un delincuente de 17 años murió durante la madrugada del lunes luego de chocar contra un colectivo mientras escapaba de una persecución policial que se inició en Berazategui y terminó en la localidad de Ingeniero Allan, partido de Florencio Varela.

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De acuerdo con la investigación, el joven, identificado como Thiago A.C., habría cometido un robo minutos antes en la localidad de El Pato.

El hecho ocurrió en la intersección de la calle 616 y Diagonal 12, donde un motociclista que circulaba en una Bajaj Rouser blanca y negra asaltó a dos mujeres y luego escapó.

Las víctimas dieron aviso al 911 y, a partir de esa denuncia, se alertó a los móviles policiales que patrullaban la zona.

Poco después, efectivos del Comando de Patrullas de Berazategui detectaron a un motociclista con características compatibles con las aportadas por las denunciantes e intentaron detenerlo.

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Sin embargo, el sospechoso no acató la voz de alto y comenzó una persecución que continuó por la calle 502 en dirección a Florencio Varela.

La fuga terminó varios minutos después, cuando el adolescente circulaba a alta velocidad por la calle 1149. Según los primeros datos brindados por la policía, no logró esquivar un colectivo de la línea 129 que transitaba por la calle 1130 e impactó contra el lateral derecho del vehículo.

Como consecuencia del fuerte choque, el joven, que no llevaba casco al momento del siniestro, murió en el lugar.

La investigación quedó en manos del fiscal Forjan, titular de la UFI N.º 1 de Berazategui, quien inició una causa caratulada como “averiguación de causales de muerte”.

Las tareas investigativas fueron llevadas adelante por efectivos de la Comisaría 5.ª de Berazategui, quienes buscan establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el hecho.