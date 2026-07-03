Colombia y Ghana protagonizan un atractivo cruce por los 16avos de final del Mundial 2026

El seleccionado cafetero, líder de su grupo por delante de Portugal, enfrentará este viernes a Ghana en Kansas City. El ganador avanzará a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Hoy 07:07

Colombia buscará seguir alimentando su ilusión mundialista cuando enfrente este viernes a Ghana por los 16avos de final del Mundial 2026, en un duelo que promete emociones y que marcará el primer enfrentamiento de la historia entre ambas selecciones. El encuentro se disputará desde las 22.30 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City, con arbitraje del francés Clément Turpin.

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Colombia llega en un gran momento

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo atraviesa una de las mejores etapas de los últimos años. Tras quedarse afuera del Mundial de Qatar 2022, los cafeteros lograron reconstruirse y firmaron una sólida fase de grupos en esta Copa del Mundo.

Con siete puntos, Colombia terminó en lo más alto del Grupo K, superando incluso a la poderosa Portugal de Cristiano Ronaldo, uno de los candidatos al título.

La principal carta ofensiva vuelve a ser Luis Díaz, figura del equipo y uno de los futbolistas más desequilibrantes del torneo. A su lado aparece la experiencia de James Rodríguez, que continúa siendo una pieza fundamental en la generación de juego.

Ghana quiere seguir sorprendiendo

Del otro lado estará una selección que ya demostró que puede competir frente a rivales de primer nivel.

El conjunto dirigido por Carlos Queiroz avanzó como uno de los mejores terceros del torneo luego de compartir grupo con Inglaterra, Croacia y Panamá.

Los africanos igualaron ante los ingleses, vencieron a Panamá y cayeron ajustadamente frente a Croacia, resultados que les permitieron mantenerse con vida en la competencia.

Su principal fortaleza pasa por el poder físico, la velocidad en ataque y la experiencia de jugadores que compiten en las principales ligas europeas, como Jordan Ayew, Antoine Semenyo y otros futbolistas de gran recorrido internacional.

"El verdadero Mundial empieza ahora. La fase de grupos fue el calentamiento, ahora hay que empezar a pagar. Todo va para el ganador", expresó Queiroz en la antesala del encuentro.

Probables formaciones

Colombia

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Suárez y Luis Díaz.

DT: Néstor Lorenzo.

Ghana

Lawrence Asare; Samuel Senaya, Ebenezer Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Elisha Owusu, Kamaldeen Sulemana, Michael Yirenkyi; Ernest Nuamah, Jordan Ayew y Antoine Semenyo.

DT: Carlos Queiroz.