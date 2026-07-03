Colombia y Ghana protagonizan un atractivo cruce por los 16avos de final del Mundial 2026

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 JUL 2026 | 8º
Mundial 2026
ET
Suiza 1
Argelia 0
3 / 07 / 2026
FINALIZADO
Portugal 2
Croacia 1
FINALIZADO
FINALIZADO
España 3
Austria 0
FINALIZADO
15:00
Australia -
Egipto -
3 / 07 / 2026
19:00
Argentina -
Cabo Verde -
3 / 07 / 2026
22:30
Colombia -
Ghana -
3 / 07 / 2026
3 / 07 / 2026 48'
Suiza
1 - 0
Argelia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 15:00
Australia
vs
Egipto
3 / 07 / 2026 19:00
Argentina
vs
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 22:30
Colombia
vs
Ghana
4 / 07 / 2026 14:00
Canadá
vs
Marruecos
4 / 07 / 2026 18:00
Paraguay
vs
Francia
5 / 07 / 2026 17:00
Brasil
vs
Noruega
5 / 07 / 2026 21:00
México
vs
Inglaterra
6 / 07 / 2026 16:00
Portugal
vs
España
6 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bélgica

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Colombia y Ghana protagonizan un atractivo cruce por los 16avos de final del Mundial 2026

El seleccionado cafetero, líder de su grupo por delante de Portugal, enfrentará este viernes a Ghana en Kansas City. El ganador avanzará a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Hoy 07:07

Colombia buscará seguir alimentando su ilusión mundialista cuando enfrente este viernes a Ghana por los 16avos de final del Mundial 2026, en un duelo que promete emociones y que marcará el primer enfrentamiento de la historia entre ambas selecciones. El encuentro se disputará desde las 22.30 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City, con arbitraje del francés Clément Turpin.

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Colombia llega en un gran momento

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo atraviesa una de las mejores etapas de los últimos años. Tras quedarse afuera del Mundial de Qatar 2022, los cafeteros lograron reconstruirse y firmaron una sólida fase de grupos en esta Copa del Mundo.

Con siete puntos, Colombia terminó en lo más alto del Grupo K, superando incluso a la poderosa Portugal de Cristiano Ronaldo, uno de los candidatos al título.

La principal carta ofensiva vuelve a ser Luis Díaz, figura del equipo y uno de los futbolistas más desequilibrantes del torneo. A su lado aparece la experiencia de James Rodríguez, que continúa siendo una pieza fundamental en la generación de juego.

Ghana quiere seguir sorprendiendo

Del otro lado estará una selección que ya demostró que puede competir frente a rivales de primer nivel.

El conjunto dirigido por Carlos Queiroz avanzó como uno de los mejores terceros del torneo luego de compartir grupo con Inglaterra, Croacia y Panamá.

Los africanos igualaron ante los ingleses, vencieron a Panamá y cayeron ajustadamente frente a Croacia, resultados que les permitieron mantenerse con vida en la competencia.

Su principal fortaleza pasa por el poder físico, la velocidad en ataque y la experiencia de jugadores que compiten en las principales ligas europeas, como Jordan Ayew, Antoine Semenyo y otros futbolistas de gran recorrido internacional.

"El verdadero Mundial empieza ahora. La fase de grupos fue el calentamiento, ahora hay que empezar a pagar. Todo va para el ganador", expresó Queiroz en la antesala del encuentro.

Probables formaciones

Colombia

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Suárez y Luis Díaz.
DT: Néstor Lorenzo.

Ghana

Lawrence Asare; Samuel Senaya, Ebenezer Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Elisha Owusu, Kamaldeen Sulemana, Michael Yirenkyi; Ernest Nuamah, Jordan Ayew y Antoine Semenyo.
DT: Carlos Queiroz.

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